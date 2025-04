Calciomercato, prendono Ederson: firma con una big

Ederson è pronto a cambiare aria dicendo addio all’Atalanta. Spunta il nuovo colpo da urlo con una big: ecco l’intreccio a sorpresa

Una nuova big per il centrocampista brasiliano Ederson. Il giocatore dell’Atalanta è sempre accostato alle big d’Europa, ma spunta così la chiusura decisiva in vista della prossima stagione.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Arrivato in Serie A alla Salernitana grazie all’intuizione di Walter Sabatini, ora il centrocampista brasiliano è pronto a volare altrove. Spunta il nuovo affare con una big d’Europa: ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande. Una voglia immensa per puntare sempre più in alto dopo aver conquistato anche la convocazione con la Nazionale brasiliana. Da sconosciuto in patria è diventato un giocatore di caratura internazionale: ecco dove giocherà in vista della prossima stagione.

Calciomercato, colpo Ederson: la chiave a sorpresa

Tutto può cambiare velocemente per il futuro del centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Ecco la nuova mossa a sorpresa per conoscere la sua prossima squadra.

Come svelato dal portale, Sport Witness, il Manchester United è in vantaggio sul Manchester City per il centrocampista brasiliano Ederson, ormai protagonista con la maglia dell’Atalanta. L’ex Salernitana è pronto a sbarcare in Premier League con i contatti frequenti con l’entourage del giocatore per un potenziale accordo. Successivamente si passerà a chiudere l’affare con l’Atalanta: ecco la mossa a sorpresa.

Un nuovo innesto di qualità per incrementare il tasso tecnico della rosa dello United, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma con Amorim. Il manager portoghese ha in mente nuovi cambi di caratura internazionale per ambire a grandi palcoscenici. Una stagione da dimenticare completamente: i Red Devils non saranno protagonisti in Europa, ma è tempo di una nuova rivoluzione con l’arrivo di Ederson.

Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima squadra: Ederson non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici: spunta la nuova destinazione in Premier League. Un nuovo intreccio di calciomercato con l’Atalanta che ha già avuto contatti con il Manchester United per colpi del passato. Il centrocampista brasiliano è diventato uno dei migliori d’Europa grazie alle sue prestazioni con la squadra nerazzurra: ecco la mossa a sorpresa dei Red Devils per avere la meglio sui cugini del City.