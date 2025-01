L’Atalanta si muove per Jashari: possibile intreccio con Ederson | ESCLUSIVO

Dalla Premier spingono per il brasiliano, pilastro della mediana di Gasperini. E il club orobico prova a lavorare d’anticipo andando sull’elvetico del Brugge

L’Atalanta potrebbe essere un’altra grande protagonista di questa sessione invernale. Non impossibile un nuovo innesto in difesa visto il serio infortunio subito da Kossounou, ma intermediari non escludono interventi anche in altre zone del campo.

A centrocampo è da tenere d’occhio la situazione di Ederson, nel mirino delle big inglesi. Del Liverpool dalla scorsa estate, ora pure dai due Manchester, City e United. Difficile che la ‘Dea’ accetti di privarsene a metà stagione, ma come sempre dipende dalla eventuale offerta.

Atalanta, Ederson in Premier? Jashari nel mirino

L’operazione potrebbe essere rinviata all’estate, nel frattempo si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il club di Pagliuca e Percassi è molto interessato ad Ardon Jashari, centrocampista del Brugge.

Molti addetti ai lavori considerano il classe 2002 di origini macedoni uno dei migliori centrocampisti svizzeri in circolazione. È già da tempo nei radar della nostra Serie A, dalla Lazio al Bologna, in tanti si sono mossi nel recentissimo passato ma l’estate scorsa se lo è assicurato il Brugge versando nelle casse del Lucerna circa 6 milioni di euro e facendo firmare all’elvetico un contratto fino a giugno 2028.

La stagione di Jashari col Brugge:

25 presenze, di cui 5 in Champions League

Totale minuti giocati: 1.827

2 gol e 4 assist

Atalanta, Jashari costa 20 milioni: ma ci sono i margini per un’operazione a cifre inferiori

La valutazione di Jashari si sarebbe già triplicata. Secondo CM.IT, infatti, il Brugge chiede 20 milioni per il cartellino dello svizzero che quest’anno ha affrontato il Milan in Champions League. 3-1 fu il risultato in favore dei rossoneri, ma al ‘Meazza’ il ventiduenne disputò un’ottima partita

Il Brugge è un osso durissimo in sede di trattativa, lo sa bene lo stesso Milan ricordando l’affare per De Ketelaere nell’estate 2022. Però l’Atalanta ha gli argomenti giusti, in primis economici per trovare una quadra coi nerazzurri del Belgio per il ventiduenne di Cham.