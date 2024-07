Juventus, Cabal va di fretta: visite e firma alla Continassa | VIDEO CM.IT

Quarto acquisto del mercato estivo per la Juventus: visite mediche per Juan Cabal che si aggiunge agli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram in casa bianconera

La Juventus chiude anche il colpo Juan Cabal, soffiandolo all’Inter nella corsa sul mercato tra le due grandi rivali del calcio italiano.

Il blitz ieri di Giuntoli ha permesso alla ‘Vecchia Signora’ di strappare il 23enne colombiano alla concorrenza e consegnarlo così al nuovo tecnico Thiago Motta. Il duttile difensore colombiano è arrivato nelle scorse ore a Torino e questa mattina ha raggiunto il J-Medical per le rituali visite mediche. Primo abbraccio con foto e autografi con i tifosi bianconeri per un sorridente Cabal, che nel pomeriggio firmerà poi nella sede della Continassa il contratto pluriennale fino al 2029 con la Juve.

Al Verona andranno 10 milioni di euro di base fissa, oltre a 2 milioni di bonus. Da capire se successivamente la Juventus inserirà qualche contropartita nell’operazione, con Akè e Facundo Gonzalez che potrebbero accasarsi in prestito nella formazione scaligera. Cabal, 22 presenze nello scorso campionato di Serie A, sarà un jolly prezioso per il reparto difensivo di Thiago Motta visto che l’allenatore italo-brasiliano potrà utilizzarlo sia sulla corsia sinistra che da centrale.