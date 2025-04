“Conte alla Juventus”: l’annuncio non sorprende, il Napoli ha già il nuovo tecnico

Intreccio di panchine tra i bianconeri e gli azzurri, arriva la conferma in diretta:ecco tutte le novità sugli allenatori

Conte via dal Napoli, un’idea di cui si parla da settimana. Con la squadra in piena corsa per lo scudetto a sette partite dalla fine del campionato, il tecnico salentino si rifugia ad ogni conferenza nel più classico dei “vedremo” quando gli viene chiesto del futuro.

Una risposta interlocutoria che accende ulteriormente le indiscrezioni sul suo conto. Il nome di Conte è appetito da Juventus e Milan in particolare, due big che in estate dovranno cambiare tecnico dopo il fallimento di questa stagione. I bianconeri hanno messo fine al breve regno Thiago Motta, affidando a Tudor le speranze di qualificazione in Champions.

Il quarto posto però potrebbe anche non bastare al tecnico croato per conservare la panchina ed, infatti, si parla con insistenza proprio di un ritorno a Torino. Un ritorno che sarebbe cosa fatta, stando a quanto affermato da Marcello Chirico, intervenendo a ‘Controcalcio’.

Conte alla Juventus, il Napoli sceglie Allegri

“Il cambio in panchina è già assegnato” secondo il giornalista che spiega che “Conte tornerà alla Juventus“.

Anche per il suo sostituto in azzurro sarebbe tutto già deciso: “Allegri a Castel Volturno e Conte alla Continassa” secondo Chirico l’intreccio che prenderà corpo questa estate. Il tecnico toscano è alla ricerca di un nuovo progetto dopo l’anno di riposo in seguito alla fine della sua seconda esperienza alla Juventus.

Accostato anche al Milan, Allegri è un nome che piace da tempo al presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis che provò già a portarlo a Napoli prima di prendere Spalletti. Ora potrebbe esserci il ritorno di fiamma, nel caso in cui davvero Conte dovesse andare via. Il salentino è legato al club partenopeo da altri due anni di contratto, ma la sua permanenza è in dubbio soprattutto dopo il mercato di gennaio che ha visto partire Kvaratskhelia ed arrivare, nell’ultimo giorno utile, un Okafor che ancora oggi non è in forma.