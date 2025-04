La Juve prende il grande flop: si è svalutato di 75 milioni

In Spagna sono sicuri: il club bianconero punta il ventiduenne ai margini del Barcellona fresco di qualificazione in semifinale di Champions League

Un occhio al presente, l’altro al futuro. Tra mille incertezze, dall’allenatore alla dirigenza, cioè a Giuntoli, la Juve sta iniziando a muoversi in vista del prossimo calciomercato estivo.

A tal proposito dalla Spagna giunge una indiscrezione clamorosa che apre alla possibilità di una operazione tra i bianconeri e il Barcellona, fresco di qualificazione – sudata abbastanza al ritorno in casa del Dortmund – in semifinale di Champions League, dove affronterà la vincente di Inter-Bayern.

Secondo ‘todofichajes.com’ il club di Exor ha manifestato un forte interesse per un calciatore ai margini della squadra allenata da Hansi Flick. Parliamo di uno che, fino a tre anni fa, era considerato quasi quanto Yamal oggi. Non a caso nel suo contratto in scadenza nel 2027 fu inserita una clausola risolutiva da 1 miliardo di euro.

Dalla Spagna: la Juve interessata ad Ansu Fati

Per ‘Transfermarkt’, che non è la bibbia ma che certamente si basa su dati reali, il valore economico di Ansu Fati, ovvero il giocatore dei blaugrana che stuzzicherebbe Giuntoli e soci, è infatti passato da 80 ad appena 5 milioni di euro. Cioè si è svalutato in poco tempo di ben 75 milioni.

Per problemi fisici, che lo hanno costretto ai box per circa tre mesi, quest’anno il classe 2002 ha collezionato appena 9 presenze, una miseria di 191′. Il Barcellona sembra non crederci più da un paio d’anni, così la Juve potrebbe volendo anche acquistarlo a titolo definitivo.

Sarebbe una scommessa, una scommessa piuttosto allettante visto che il talento del 22enne nato a Bissau rimane indiscutibile. L’età per rilanciarsi a grandi livelli, magari a Torino, è dalla sua parte.