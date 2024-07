Thiago Motta sbarca nel mondo Juve: la prima mossa sul mercato | VIDEO CM.IT

Thiago Motta è tornato in Italia, diretto verso Torino: parte ufficialmente l’avventura sulla panchina della Juventus

È pronta a iniziare la nuova avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Il tecnico italo-brasiliano è sbarcato poco prima delle 20 a Milano Malpensa proveniente con un volo di linea da Lisbona e in macchina raggiungerà in serata Torino dove da domani mattina prenderà il via ufficialmente il nuovo corso alla guida della ‘Vecchi Signora’.

Sorridente e accolto dai giornalisti e da qualche curioso, Thiago Motta si è diretto velocemente verso la macchina che lo porterà alla Continassa in compagnia del team manager Frabris. Domani in mattinata le visite mediche anche per lui al J-Medical insieme al suo staff, successivamente ci sarà invece un primo confronto di mercato con il Dt Giuntoli e tutta la dirigenza. In settimana la Juventus ufficializzerà Khephren Thuram dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Di Gregorio, prima di concentrare l’attenzione su Koopmeiners che rimane un obiettivo caldo nella lista del club bianconero e in primis dello stesso Thiago Motta.

I discorsi con i dirigenti verteranno anche sul futuro di Federico Chiesa, al momento destinato a lasciare Torino e sul qualche in prima fila c’è la Roma. Il raduno della Juve inizierà mercoledì a raggi ridotti e successivamente a scaglioni si uniranno al gruppo tutti nazionali. Parte quindi l’era Thiago Motta in bianconero, con l’ex allenatore del Bologna che ha firmato nelle scorse settimana un contratto triennale fino al 2027 a circa 4 milioni di euro d’ingaggio a stagione.