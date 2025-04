Inter, sfida col Napoli anche sul mercato: piace Ferguson | ESCLUSIVO

Il duello scudetto tra le squadre di Inzaghi e Conte prosegue anche fuori dal campo. Obiettivo comune il centrocampista scozzese del Bologna

Inter a Milano contro la Roma nel pomeriggio e Napoli a Fuorigrotta contro il Torino in serata. Riprende domani la sfida scudetto tra le formazioni di Simone Inzaghi e Antonio Conte che, a sole cinque giornate dal termine, sono appaiate in classifica in testa alla Serie A.

Un duello entusiasmante che potrebbe persino protrarsi oltre la fine del campionato con l’eventuale spareggio. Calendario alla mano, i partenopei sembrano favoriti; senza dimenticare che i nerazzurri hanno anche il doppio impegno di Champions League contro il Barcellona, oltre alle fatiche fisiche e mentali dopo il derby perso col Milan in Coppa Italia. In attesa del verdetto del campo, la contesa si sposta sul terreno del mercato. C’è infatti un nuovo obiettivo comune, che risponde al nome di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese classe 1999 ha saltato la prima parte di stagione con il Bologna perché reduce dall’operazione al legamento crociato del ginocchio e ora è di nuovo ai box per un problema alla coscia. Ma le sue qualità sono indiscusse, tanto da aver attirato l’attenzione dell’Inter dopo quella del Napoli e di diversi club della Premier League inglese. A prescindere dal fatto che i rossoblu riusciranno di nuovo a qualificarsi per la Champions, l’ex Aberdeen si sente pronto per il salto di qualità in estate.

Ferguson tra Inter e Napoli, Fratini: “Erede ideale di Mkhitaryan e Anguissa”

Tra gli estimatori di Lewis Ferguson c’è anche Michele Fratini, che martedì prossimo sarà ospite alla trasmissione ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sulla pagina ufficiale Youtube di CM.IT per svelare retroscena e trattative di mercato dei club di Serie A.

Queste le parole del noto talent scout italiano ai nostri microfoni: “Ferguson è un centrocampista completo: ancora abbastanza giovane, forte fisicamente, bravo sia nella fase difensiva che soprattutto in quella offensiva. Lo vedrei bene all’Inter come mezzala: da un lato c’è Mkhitaryan che ha detto che potrebbe smettere al termine della stagione e dall’altro Frattesi che è stato decisivo anche in Champions League contro il Bayern Monaco e ora vuole giocare di più, magari altrove. Altrettanto bene lo vedrei al Napoli dove, a prescindere dalle clausole per il rinnovo automatico, Anguissa è in scadenza di contratto e dopo uno scudetto vinto e un altro che potrebbe arrivare quest’anno, potrebbe cercare nuovi stimoli in un altro club”.