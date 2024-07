Giuntoli scatenato: annuncia altri tre colpi al fianco di Thiago Motta

La Juventus nelle prossime ore ufficializzerà Cabal dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram: il Dt Giuntoli però non si ferma nell’opera di ricostruzione della squadra bianconera

Thiago Motta si presenta al mondo Juve, con al suo fianco nella sala conferenze dell’Allianz Stadium anche Cristiano Giuntoli oltre all’Ad Scanavino.

Giuntoli ha fortemente caldeggiato il profilo di Thiago Motta dopo il divorzio da Allegri e il Football Director della ‘Vecchia Signora’ è impegnato a costruire sul mercato una rosa competitiva per tornare a lottare subito per lo scudetto. L’ex Napoli ha già messo a segno quattro colpi, ultimo l’acquisto di Cabal strappato alla rivale Inter, ma non vuole fermarsi e preannuncia altri rinforzi alla piazza bianconera. “Approfitto di questa occasione per fare il punto sul mercato – esordisce Giuntoli – Sono arrivati tre calciatori e sta per arrivarne un quarto (Cabal, ndr). Vogliamo fare una squadra competitiva, facendo attenzione ai conti e puntellando ancora la rosa con un calciatore per reparto. L’obiettivo è quello di consegnare al mister la miglior squadra possibile”, sottolinea il Dt della Juve.

Juventus, Giuntoli e il futuro degli esuberi

Giuntoli poi si sofferma sulla situazione degli ‘esuberi’ e fa una precisazione: “Ho letto e sentito di alcuni giocatori fuori rosa, ma ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della Juventus. Sono tutti ottimi giocatori e ragazzi straordinari: le considerazione verranno fatte a fine mercato”.

Infine l’augurio a Thiago Motta e l’addio ufficiale a Rabiot: “Ringrazio il mister di aver accettato questa sfida e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Rabiot? Volevo ringraziarlo, il 30 giugno gli è scaduto il contratto. Gli vogliamo augurare tutti un felice futuro professionale e non solo”.