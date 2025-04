Ribaltone in Serie A, esonero impensabile a quattro giornate dalla fine

Novità possibile in panchina per una squadra del massimo campionato: riflessioni in corso, fondamentale la prossima partita

Cinque giornate ancora di campionato, ma non è ancora finito il tempo degli esoneri in Serie A. Con tutti i verdetti ancora in ballo, tra scudetti, zona Champions e retrocessione, ogni partita assume una valenza particolare e diventa fondamentale per la classifica.

Attualmente sono poche le squadre che, numeri alla mano, non ha più nulla da chiedere alla stagione. Tra queste c’è l’Udinese che è tranquillamente undicesima in classifica, ben distante dalle preoccupazioni di chi è nella zona retrocessione, ma anche troppo lontano per sperare nel sogno europeo. Una speranza che è venuta meno nelle ultime partite, con una crisi di risultati che ha colto un po’ di sorpresa la formazione friulana.

Cinque sconfitte consecutive per la squadra allenatore da Kosta Runjaic, una crisi iniziata con il Verona a marzo e proseguita con Inter, Genoa, Milan e Torino. Contro i granata mercoledì è arrivata il quinto ko, una sconfitta che ha acceso i riflettori sulla posizione del tecnico tedesco.

Udinese, riflessioni su Runjaic: cosa può succedere

Stando a quanto riferisce ‘DAZN’, l’Udinese sta valutando se proseguire o meno con l’attuale allenatore. Una riflessione valida soprattutto per la prossima stagione, quando la permanenza di Runjaic è al momento molto difficile, ma che può essere allargata anche al finale di campionato.

In questo senso, sarebbe decisiva la prossima partita contro il Bologna: dovesse arrivare un’altra sconfitta, la posizione del tecnico potrebbe non essere più sicura e la società potrebbe decidere di cambiare l’allenatore.

Dopo la partita contro il Torino, il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani tolse qualsiasi dubbio sulla conferma di Runjiaic: “Fiducia? Non c’è bisogno, siamo contenti del suo lavoro. Fino a poco tempo fa eravamo la rivelazione del campionato, ora siamo in un periodo negativo. Non mi aspettavo nemmeno la domanda, è completamente fuori dai nostri problemi”.