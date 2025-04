Tegola sui rossoneri, UFFICIALE: lesione al crociato, torna nel 2026

La lesione al crociato emersa dagli esami medici non lascia scampo: il club rossonero lo perde per il finale di stagione e per la prima metà della prossima annata

Finale di stagione calcistica intensissimo, con impegni che si susseguono uno dopo l’altro, molto spesso ormai determinanti per gli esiti dell’annata. Qualsiasi dettaglio può fare la differenza, nel bene e nel male, e proprio in questo momento perdere dei giocatori per infortunio può essere una tegola durissima.

Evento che casca sul Nizza, che deve registrare il grave e lungo stop del difensore Mohamed Abdelmonem. Il centrale, egiziano classe 1999, è uscito dal campo al 63′ della sfida disputata dal club della Costa Azzurra contro il Psg. Si era subito avuta percezione del fatto che si trattasse di qualcosa di piuttosto serio e il comunicato emesso dai rossoneri non lascia dubbi. Rottura del legamento del crociato del ginocchio, si prevede una lunghissima assenza dai campi da gioco. Il suo rientro in campo, verosimilmente, avverrà soltanto all’inizio del 2026.

Nella nota stampa, il Nizza incoraggia il suo giocatore a riprendersi il prima possibile e gli dedica la vittoria ottenuta contro i campioni di Francia. Donnarumma e compagni, che hanno vinto il campionato da tempo e sono concentrati sulla semifinale di Champions League contro l’Arsenal, hanno ceduto il passo per 3-1, loro prima sconfitta in campionato. Il Nizza ha centrato tre punti fondamentali nella corsa a un piazzamento Champions, a tre giornate dalla fine del torneo, ma ha pagato questo successo a caro prezzo.