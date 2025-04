Napoli: Anguissa la chiave, nuovo rinforzo per Conte

ADL e Manna potrebbero sfruttare un’occasione di calciomercato per dare al tecnico leccese un motivo in più per restare sulla panchina azzurra

Lo Scudetto in questo momento è la priorità in casa Napoli. Antonio Conte ha chiesto di mettere da parte tutte le voci di calciomercato e le indiscrezioni sul proprio futuro per pensare solamente al campionato e al primo posto. Ma, nonostante questo, le notizie non si fermano e tra i calciatori che sembrano destinati a lasciare i partenopei c’è Anguissa. Il centrocampista starebbe spingendo per cambiare squadra già nel prossimo calciomercato. Il rinnovo unilaterale da parte degli azzurri non consente di trasferirsi a parametro zero, ma ci sono delle valutazioni sulla possibilità di trovare una nuova soluzione magari vantaggiosa dal punto di vista economico per gli azzurri.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia, Mourinho e il Fenerbahce sono sulle tracce di Anguissa in chiave calciomercato estivo. L’interesse dei turchi nei confronti del centrocampista è reale e a questo punto non è da escludere uno scambio con il Napoli. I partenopei da tempo sono sulle tracce del giocatore e l’ipotesi di una operazione complessa non è da escludere.

Calciomercato Napoli: colpo in Turchia, scambio con Anguissa

L’obiettivo di ADL è sicuramente quello di non cedere Anguissa in Italia. Il prezzo fissato intorno ai 20-25 milioni di euro potrebbe portare squadre come Juventus ed Inter magari a sondare il terreno. Per questo motivo non è da escludere che il Napoli sfrutti la carta del centrocampista camerunense per andare a raggiungere un obiettivo di calciomercato in entrata.

Il Napoli da tempo è sulle tracce di Szymanski. Il polacco è un calciatore che piace molto a Conte per la sua duttilità e questo potrebbe consentire ai partenopei di avere nel prossimo calciomercato un giocatore di assoluto livello. Naturalmente non è una operazione semplice da portare a termine vista la folta concorrenza, ma la carta Anguissa è pronta ad essere utilizzata per consentire di sbaragliare la concorrenza e assicurarsi un calciatore di livello.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché non è chiaro quale sarà il futuro di Anguissa. Ma una partenza del camerunense potrebbe nel prossimo calciomercato aprire la strada all’arrivo di Szymanski. Il giocatore polacco piace davvero molto al Napoli da diverso tempo e la carta del centrocampista è destinata a convincere il Fenerbahce. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma Szymanski è destinato ad essere uno dei possibili rinforzi degli azzurri.