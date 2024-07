Da Galeno alle piste ‘italiane’: la Juve cerca il tesoretto per le fasce | CM.IT

In Germania per continuare la preparazione, la Juventus continua a lavorare sulle fasce offensive: non solo Galeno

Teun Koopmeiners, Jean-Clair Todibo e Jadon Sancho sono i nomi più caldi per completare la rosa della Juventus, ma nella lista di Cristiano Giuntoli figurano anche altri profili che siano in grado di soddisfare le richieste tecnico-tattiche di Thiago Motta. Prima di affondare il colpo con decisione sui calciatori più costosi, tuttavia, la Juve ha bisogno di mettere a segno qualche cessione importante e di incamerare un tesoretto non indifferente da reinvestire sugli acquisti.

Per quanto riguarda l’attacco, la trattativa per portare Matias Soulé alla Roma è entrata nella fase più calda. Regolarmente partito per la Germania, il fantasista argentino non è l’unico calciatore in uscita. Arthur, Mattia De Sciglio, Arek Milik, Weston McKennie e Dean Huijsen sono stati invitati a cercarsi una nuova squadra, mentre tornando agli esterni, Federico Chiesa non ha nessuna fretta di prendere una decisione.

Juventus, non solo Galeno: sondaggi per il pupillo di Motta

Spostando il nostro focus sui potenziali eredi di Chiesa e Soulé, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interesse bianconero per Galeno. Munito di passaporto portoghese, il 26enne brasiliano, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è stato l’oggetto di alcuni contatti esplorativi nelle ultime ore, ma la Juve non ha ancora effettuato offerte ufficiali all’entourage del giocatore e al Porto che, forte di una clausola rescissoria da 60 milioni, parte da una valutazione di almeno 30-35 milioni di euro con bonus.

Senza incamerare liquidità dalle cessioni, il club bianconero difficilmente potrà piazzare un affondo ufficiale e lo stesso discorso vale anche per un altro profilo che piace molto alla Continassa: Dan Ndoye. Finito sul taccuino dell’Inter come eventuale sostituto di Dumfries prima dell’accelerazione sul rinnovo, l’esterno svizzero è stato sondato anche dai bianconeri, ma anche in questo caso ci si è limitati ad una richiesta d’informazioni.