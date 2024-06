Ndoye e l’interesse dell’Inter: come stanno le cose | CM.IT

Nel mirino dell’Inter per la fascia destra c’è Ndoye, svizzero di origini senegalesi messosi in mostra al Bologna nella stagione che si è appena conclusa

C’è anche Dan Ndoye sul taccuino della dirigenza dell’Inter. L’esterno svizzero di origini senegalesi è reduce da un’ottima stagione al Bologna, la prima in Serie A dopo l’esperienza al Basilea e ancor prima al Nizza.

Inzaghi e Ausilio stimano molto il classe 2000, il cui unico gol quest’anno è arrivato proprio contro i nerazzurri, nel match degli ottavi di Coppa Italia. Una rete decisiva ai supplementari, su assist di Zirkzee, quella della rimonta che ha permesso alla squadra di Thiago Motta di staccare il pass per i quarti. Ndoye è un esterno con caratteristiche molto offensive, tuttavia in viale della Liberazione è considerato congeniale anche nelle vesti di tornante, nel 3-5-2 inzaghiano.

Come raccolto da Calciomercato.it, al momento non c’è una trattativa tra Bologna e Inter, anche perché il suo eventuale arrivo in nerazzurro è legato alla partenza di Dumfries, per il quale adesso non si registrano proposte concrete. L’olandese è ancora in scadenza nel 2025. Per adesso, quindi, Ndoye è solo un apprezzamento, non un nome su cui i dirigenti interisti stanno lavorando. L’ostacolo sarebbe il Bologna stesso, che lo valuta ben 30 milioni di euro, più del triplo rispetto a quanto speso l’estate passata per strapparlo al Basilea.