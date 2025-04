Rescinde con la Juve, Giuntoli ha perso la fiducia: “Milioni di buonuscita”

La decisione è già stata presa da mesi: a fine stagione ci sarà il divorzio, ecco tutti i dettagli

Giuntoli ha perso la fiducia, ormai gli imputano qualsiasi cosa. Qualsiasi errore di mercato, dove senza dubbio ha commesso tantissimi errori.

Tra questi non ci sarebbe però l’acquisto di Milik, arrivato a Torino nel 2022 e poi riscattato un anno dopo, il 21 giugno 2023, quando Giuntoli ancora non era ufficialmente il nuovo Football Director dei bianconeri. Nonostante ciò, a conferma del fatto che Giuntoli abbia perso la fiducia (per ora solo dei suoi tifosi), l’affare per il polacco viene affibbiato a lui.

“Un altro colpo di Giuntoli”, scrive su X uno juventino deluso dal lavoro del dirigente e da una stagione del tutto fallimentare. Tantissimi altri hanno commentato con sarcasmo e ironia la notizia, anzi la non notizia dell’addio di Milik al termine della stagione. Cosa nota, ovvia e scontata.

L’ora della pensione 🤣 — ilDani (@Bamboolo) April 10, 2025

Meno lavoro per i dipendenti del J|Medical — Domenico Lattuca (@domenicolattuca) April 10, 2025

L’ha già fatto a fine stagione scorsa. Impossibile — GleisonWall ⚪️⚫️ (@Gleison_Wall) April 10, 2025

Perché, l’ha mai cominciata? — AnderPup ♉🌈🐶 (@PuppyAnder) April 10, 2025

Magari pure con altri milioni di buonuscita — MaialeTuSeilProssimo (@TicinumV) April 10, 2025

Ah ma perché era ancora con noi?

Boh io avrei rescisso da gennaio — Olty (@Olty86) April 10, 2025

Lascerà la clinica Jmedical vorrai dire — Andrea82 (@MAZZARAANDREA) April 10, 2025

Probabilmente il calcio…sicuramente quello a certi livelli…calciatore fisicamente inadeguato 🤷‍♂️ — Gianluca facinoroso (@GianlucaGregor4) April 10, 2025

Nooo, ma come é possibile, mi dispiace tanto, non lo troveremo piu un bomber cosi! — SettimoCielo (@SilvioCamp56334) April 10, 2025

Un altro colpo di Giuntoli — adriano cirillo (@sarakiniko08) April 10, 2025

Milik dice addio alla Juve: 11 mesi fa l’ultima partita in bianconero

Quest’anno il centravanti Tychy non ha giocato neanche un minuto a causa di guai fisici, veri ma allo stesso tempo misteriosi. A giugno si è operato al menisco, un altro intervento al ginocchio sinistro lo ha subito ad ottobre, non tornando mai a disposizione. E mai ci tornerà, perché la Juve e i suoi agenti troveranno senz’altro un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2026. Il tutto con annessa buonuscita.

L’avventura di Milik alla Juve è bella che finita, e questo lo si sa da diversi mesi. L’ultima partita è stata e sarà la gara col Monza del 25 maggio 2024. L’ultimo dei 17 gol complessivi, invece, quello realizzato al Bologna cinque giorni prima.