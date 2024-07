Roma-Soulé ore caldissime: ecco tutte le cifre dell’affare | CM.IT

Sono ore caldissime sul fronte Roma-Soulé: ecco tutte le cifre dell’affare con la Juventus. Gli aggiornamenti di CM.IT

Sono ore calde, caldissime per Matias Soulé alla Roma. Come raccontato, infatti, i giallorossi vogliono chiudere l’affare entro lunedì per consegnare a De Rossi l’attaccante che lui, in primis, vuole fortemente.

Sul desiderio dell’argentino abbiamo detto tutto: era lo scorso maggio quando abbiamo anticipato, nell’intervista esclusiva realizzata al giocatore, della sua volontà di venire a Roma per raggiungere Dybala e Paredes con cui, appunto, si sente molto spesso. Il resto lo hanno fatto gli agenti, volati come raccontato negli scorsi giorni a Torino, la Roma e gli intermediari, stabilendo un canale diretto che ha permesso alle parti con il tempo di avvicinarsi alla quota stabilita dalla Juventus.

Calciomercato Roma, ore caldissime per Soulé: le ultime di CM.IT

Ricordiamo quindi le cifre: contratto da circa 1,8-2 milioni di euro a stagione a salire al giocatore, mentre l’ultima offerta presentata alla Juve, riportano indiscrezioni di Calciomercato.it, è sui 26-27 milioni di euro con bonus (è stato cambiato giusto il valore di alcuni premi).

La volontà dei giallorossi è quella di chiudere entro brevissimo, ma senza alzare l’offerta: potrebbe essere modificata la parte variabile, ma senza aumentare una proposta che, lato Roma, viene considerata comunque in linea con il valore dell’ex Frosinone. All’argentino si era interessato anche il West Ham, mentre il Leicester è fermo all’offerta sui 25+5 milioni.