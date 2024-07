En-Nesyri, David e Soulé: ore calde per l’attacco della Roma | CM.IT

Il Fenerbahçe è in pressing per En-Nesyri, il Siviglia fissa il prezzo e la Roma non molla David del Lille

A un mese esatto dalla prima giornata di Serie A contro il Cagliari, Daniele De Rossi continua a lavorare a Trigoria con una rosa piena di giovani, in attesa del rientro dei nazionali e dell’arrivo dei rinforzi richiesti a Florent Ghisolfi. L’ennesimo sesto posto in classifica e la mancata qualificazione alla Champions League hanno evidenziato ancora una volta le tante lacune presenti nella rosa giallorossa, acuite ancora di più dalla cessione di alcuni calciatori e dal mancato riscatto di altri, Romelu Lukaku in primis.

Proprio la sostituzione dell’attaccante belga è una delle necessità più impellenti in casa Roma. Dopo aver offerto circa 3.5 milioni all’anno a Youssef En-Nesyri, la dirigenza giallorossa ha riallacciato anche i contatti per Jonathan David, visto il pressing continuo del Fenerbhaçe per regalare a José Mourinho l’attaccante marocchino. Grazie ad una proposta d’ingaggio decisamente superiore (5-6 milioni) rispetto a quella giallorossa, il club turco non ha mai perso le speranze e nelle ultime ore ha fatto una nuova offerta al Siviglia.

Roma, il Siviglia apre al Fenrbahçe per En-Nesyri

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, gli andalusi hanno fatto sapere ai dirigenti turchi di essere pronto ad accettare un’offerta da 21-22 milioni di base fissa, più 3-4 milioni di bonus. Fonti vicine al club spagnolo, pur confermando che si è entrati in una fase molto calda dell’operazione, negano l’esistenza di un accordo totale con il Fenerbahçe e con altre squadre.

In scadenza il 30 giugno del 2025 come il suo collega marocchino, David è reduce da una Coppa America molto positiva con la maglia del Canada, ma non ha fretta di risolvere il proprio futuro, a differenza del Lille che vuole cogliere l’ultima occasione di poter monetizzare dalla sua cessione. Seguito anche in Premier League, Liga e Bundesliga, il 24enne ha una valutazione iniziale vicina ai 30 milioni di euro, ma col passare del tempo, il timore di poter perdere il calciatore a zero potrebbe ridurre a più miti i consigli i francesi. Parallelamente al centravanti, la Roma continua a lavorare anche su Matias Soulé. Il fantasista argentino ha ribadito anche in queste ore alla Juve di volere il trasferimento nella Capitale, da dove è già arrivata un’offerta superiore ai 25 milioni di euro, bonus inclusi.