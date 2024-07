Roma-En Nesyri: giornata decisiva. E Ghisolfi monitora anche Jonathan David | CM.IT

Le ultime sul futuro di En Nesyri. L’attaccante piace tantissimo alla Roma, ma i giallorossi sono tornati anche su un ‘vecchio’ obiettivo, Jonathan David

Sono ore caldissime per l’attaccante della Roma. Ieri, infatti, il Fenerbahce ha presentato una nuova offerta per En Nesyri puntando proprio sulla volontà del marocchino di strappare un ingaggio molto alto.

I turchi possono spingersi fino a 5 milioni a stagione, mentre la Roma è ferma ad una proposta più bassa, sui 3,5 l’anno. L’obiettivo della società di Instanbul è, in ogni caso, quello di raggiungere anche l’accordo con il Siviglia. Lato giocatore, come detto, non ci sono infatti problemi.

Calciomercato Roma, attesa per En Nesyri

Oggi sarà comunque la giornata decisiva per conoscere il futuro del marocchino: la Roma è in attesa e aspetta segnali definitivi, in un senso o nell’altro.

Gli ostacoli per En Nesyri e non solo hanno spinto così i giallorossi a tornare su un pallino storico del club, ovvero Jonathan David del Lille. Valutato 30 milioni di euro dalla sua società. e nel mirino anche della Premier, il canadese non ha ancora sciolto le riserve visto che il contratto in scadenza nel 2025 gli permette di valutare senza fretta il suo futuro e di strappare, soprattutto, un ingaggio altro. Insomma, bisognerà ancora aspettare per conoscere il nuovo attaccante della Roma. De Rossi però scalpita e aspetta nuovi rinforzi dal mercato per costruire la sua squadra.