DIRETTA Champions League, Inter-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il giorno del verdetto è arrivato. Dopo la prestigiosa vittoria per due a uno in terra tedesca, l’Inter ospita il Bayern Monaco allo stadio Meazza per raggiungere la qualificazione alle semifinali di Champions League. Tra sirene arabe e sondaggi dalla Premier League, Simone Inzaghi ha invitato i suoi a non prendere sotto gamba la partita e a ragionare come se l’andata dei quarti di finale fosse finita in parità.

Rispetto alla sfida della scorsa settimana, Vincent Kompany ha recuperato Kinglsey Coman, mentre Manuel Neuer è entrato nella lista dei convocati solamente per stare vicino alla squadra nel match più importante della stagione. In casa nerazzurra, invece, rientrato l’allarme per Nicola Zalewski, il tecnico piacentino è pronto a schierare tutti i titolari, convivendo con lo spauracchio dei cinque diffidati (Barella, Bastoni, Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Pavard).

Nonostante il gol di vantaggio, oltre a competere con la qualità della rosa bavarese, l’Inter avrà il compito di sfatare un autentico e allarmante tabù. Tra Europa e Champions League, i quattro scontri diretti disputatisi a San Siro si sono sempre conclusi con una vittoria della squadra ospite. Un trend negativo da invertire già a partire da questa sera per guadagnarsi la possibilità di affrontare il Barcellona in semifinale come nell’anno del Triplete. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane. All. Kompany

ARBITRO: Vincic (Slovenia)