I tifosi coccolano Chiesa: confronto con la Juve e rebus futuro | VIDEO CM.IT

Federico Chiesa torna ad allenarsi con la Juventus: l’accoglienza dei tifosi e le ultime sul futuro dell’attaccante bianconero

Dopo le vacanze e il matrimonio, fa ritorno alla Continassa Federico Chiesa per iniziare la preparazione precampionato con la Juventus.

Il futuro però del nazionale italiano potrebbe essere lontano dal club bianconero, visto che l’ex Fiorentina rimane in uscita e non è un elemento indispensabile nello scacchiere tattico del nuovo allenatore Thiago Motta. Chiesa, visto che la squadra è impegnata questa settimana nel ritiro in Germania, svolgerà per il momento delle sedute personalizzate e condividerà lo spogliatoio con gli altri compagni fuori dal progetto o in fase di recupero da infortuni. Intanto l’attaccante classe ’97 in mattinata è passato al J-Medical per le rituali visite mediche di inizio stagione ed è stato accolto dall’abbraccio dei tifosi bianconeri presenti. Chiesa si è fermato all’uscita per qualche minuti per scattare foto e firmare autografi, ricevendo anche gli auguri per il matrimonio di sabato con la compagna (adesso moglie) Lucia.

Calciomercato Juventus, Chiesa torna alla Continassa: futuro in bilico

Sorridente e disponibile con i supporters di fede bianconera, Chiesa inizierà oggi gli allenamenti in attesa di sviluppi sul futuro e di un confronto con Thiago Motta e Giuntoli al ritorno della squadra dalla Germania.

Il rinnovo del contratto (in scadenza solamente tra un anno) con la ‘Vecchia Signora’ è al momento lontano e la Juve sta cercando una sistemazione per il numero sette. Sembra essersi raffreddato l’interesse della Roma che invece ha accelerato per Soulé, mentre dall’estero nonostante i sondaggi dalla Premier League non sono arrivate proposte concrete. Sul nazionale azzurro, inoltre, restano vigili il Napoli dell’estimatore Conte e l’Inter per la prossima estate se il giocatore dovesse svincolarsi dalla Juventus. Giuntoli valuta Chiesa intorno ai 25 milioni e insieme alla cessione anche di Soulé punta a incassare un prezioso tesoretto per dare l’assalto successivamente agli obiettivi in entrata nel reparto offensivo.

🎥 👀 #Juventus – Federico #Chiesa torna alla Continassa per iniziare la preparazione dopo le vacanze e il matrimonio: l’abbraccio dei tifosi dopo le visite al J-Medical per l’attaccante della Nazionale, che resta in uscita dal club bianconero 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/HPVApQQ45R — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 23, 2024

Oltre a Koopmeiners nel mirino del capo dell’area tecnica rimane sempre Adeyemi, sul quale però il Borussia Dortmund fa muro e chiede almeno 40 milioni di euro. Giuntoli perciò esplora diverse piste come ad esempio Galeno e Conceicao in casa Porto.