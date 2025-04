Infortunio alla caviglia: a rischio la sfida contro il Napoli

Problema per l’attaccante che può costringerlo a saltare la gara di lunedì contro gli azzurri di Conte

Un infortunio alla caviglia che potrebbe impedirgli di disputare la prossima sfida, in programma contro il Napoli.

Gli azzurri sono in piena corsa per il titolo e puntano ad approfittare del mezzo passo falso fatto dall’Inter, che si è fatta rimontare due gol di vantaggio al Tardini contro il Parma guidato da uno degli eroi del Triplete nerazzurro, Christian Chivu. La formazione crociata guidata dal tecnico romeno ha dimostrato tenacia e grande spirito, centrando una vera e propria impresa. Rimontare due reti ai nerazzurri non è infatti cosa di tutti i giorni. Un risultato che ha fatto sorridere il Napoli, impegnato nella difficile sfida contro il Bologna e che ha fatto meno sorridere le dirette concorrenti della salvezza degli emiliani. Tra questi l’Empoli.

Empoli, D’Aversa perde Kouame: Napoli a rischio

I toscani saranno proprio i prossimi avversari della squadra di Conte nel prossimo turno di campionato. La sfida tra compagini azzurre è in programma lunedì 14 aprile alle 20.45 al Maradona. Anche nel prossimo turno quindi i campani disputeranno l’ultima gara di giornata, come contro il Bologna.

Per questo impegno però, Roberto D’Aversa potrebbe non avere a disposizione Christian Kouame. L’attaccante ivoriano, arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina, ha infatti rimediato un infortunio nel corso della sfida interna contro il Cagliari ed è stato costretto ad uscire prematuramente. A seguito di un contrasto, Kouame si è accasciato a terra attorno al 70′, non lontano dalla panchina empolese, toccandosi la caviglia. Un problema che ha impedito al nazionale della Costa d’Avorio di continuare il match. Al suo posto D’Aversa ha inserito Colombo.

Si dovrà quindi vedere se Kouame riuscirà a prendere parte alla partita in programma tra una settimana. Chiaro che gli esami a cui si sottoporrà il calciatore nel corso delle prossime ore saranno in grado sicuramente di dire di più. Da quando è approdato ad Empoli, l’ivoriano ha sempre avuto tanti minuti a disposizione, partendo frequentemente da titolare. D’Aversa rischia dunque di perdere una pedina preziosa.