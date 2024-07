Juve, non solo Galeno: nel mirino anche Conceicao. Attenzione alla Bundesliga | CM.IT

La Juventus guarda in casa Porto per il ruolo di esterno d’attacco: non solo Galeno, interessa anche Conceicao

Mentre si lavora alle cessioni, in primis quella di Matias Soulé, trattativa con la Roma che continua, la Juventus guarda anche ai possibili rinforzi per la fascia d’attacco, ruolo dove resta in uscita anche Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel giugno prossimo.

Il primo nome trattato concretamente, come raccontato con dovizia di particolari dalla nostra redazione, è stato quello di Jadon Sancho. Tornato al Manchester United, dopo l’ottima annata disputata con la maglia del Borussia Dortmund, il 24enne calciatore è stato riabilitato anche dal manager Erik ten Hag nei giorni scorsi. Ma la sua posizione continua a restare in bilico ed è di oggi la notizia del forte interessamento del Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Il club bianconero aveva provato a chiedere il calciatore in prestito secco, con eventuale riscatto da discutere alla fine della stagione 2024/2025, ma i ‘Red Devils’ hanno risposto con una richiesta monstre: 70 milioni di euro per cedere Sancho a titolo definitivo.

Anche, ma non solo, per questo motivo, il direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli, insieme a tutto il suo staff, ha rivolto le attenzione altrove. In particolare, in Portogallo dove tra le fila del Porto sono presenti giocatori che interessano. Nei giorni scorsi si è parlato di Wanderson Rodrigues do Nascimento, in arte Galeno, 26enne brasiliano con passaporto portoghese. Da segnalare i primi approcci con l’entourage del calciatore, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro presente nel contratto, ma potrebbe partire per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Senza dimenticare la pista italiana, quel Ndoye che Thiago Motta ha avuto modo di allenare lo scorso anno al Bologna. Ma c’è anche un altro calciatore che stuzzica.

Juventus, occhi su Conceicao. Ma c’è anche il Lipsia

Stiamo parlando di Francisco Conceicao, 21enne esterno d’attacco protagonista anche con la maglia della Nazionale ai recenti Europei. Sotto contratto con il Porto fino al 2029, il figlio dell’ex allenatore dei ‘Dragoes’, Sergio, vive una situazione delicata. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dopo l’addio del padre al club portoghese, non senza polemiche, si sarebbe creato un clima ostile che renderebbe difficile una sua permanenza. Gestito dalla potentissima Gestifute di Jorge Mendes, che a Torino ha portato un certo Cristiano Ronaldo, Conceicao sarebbe potuto partite per una cifra pari a 30 milioni di euro entro il 15 luglio. Adesso, il suo cartellino potrebbe costare di più, ma con la possibilità di spalmare il dovuto su più anni, cosa che renderebbe l’affare fattibile. In ogni caso, la Juve ha mostrato interesse, pur senza muovere passi ufficiali, ma anche il Lipsia si è messo sulle sue tracce. E, sicuramente, i bianconeri dovranno prima operare in uscita per poter fare operazioni in entrata. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.