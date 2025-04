Tegola pesantissima per i nerazzurri, UFFICIALE: rottura del crociato

Brutte notizie arrivano per il calciatore che quest’oggi si è sottoposto agli accertamenti: lo stop sarà lunghissimo

Rottura del legamento crociato anteriore e lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. È terribile la diagnosi dopo gli accertamenti: lo stop sarà lunghissimo, si parla di 5-6 senza poter giocare per il calciatore nerazzurro.

Eppure le prime ore post infortunio sembravano rassicurare sulle condizioni, invece le cose sono andate diversamente: Sead Kolasinac dovrà restare fermo a lungo e la sua stagione è praticamente già finita. Il comunicato dell’Atalanta è arrivato in serata e non lascia speranze: “Al termine del match contro il Bologna, Sead Kolašinac è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro”.

La società spiega che il giocatore dovrà ora essere sottoposto a ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter, ma sembra scontato che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.

Atalanta, stagione finita per Kolasinac

La stagione di Kolasinac si è dunque conclusa nel primo tempo di Atalanta-Bologna, quando dopo un contrasto ha effettuato una torsione innaturale del ginocchio.

Lasciato il campo sulla barella, il bosniaco era poi riuscito a lasciare lo stadio camminando normalmente e le sensazioni nell’immediato post gara erano improntate all’ottimismo, tanto che Gasperini parlava di infortunio “non di grandissima entità”. Le ore dopo il match hanno però cambiato il quadro: prima il ginocchio che si gonfia, poi il dolore che aumenta, quindi la società che decide di anticipare la risonanza magnetica.

Il risultato dell’esame è quello più temuto: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e lesione radiale del menisco esterno. Stop lunghissimo e situazione di emergenza totale per la retroguardia dell’Atalanta che deve già fare i conti con l’assenza di Scalvini ed ha Posch e Toloi non in perfette condizioni.