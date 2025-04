Inter: rivoluzione in difesa, il primo colpo dal Chelsea

I nerazzurri pensano a come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Non è da escludere un tentativo con i londinesi

Nonostante la stagione sia ancora nel suo clou, in casa Inter si sta già guardando al futuro. I dirigenti in viale della Liberazione sono molto attivi per andare a completare la rosa. Le indicazioni date da Oaktree sono state sin da subito molto chiare: nel prossimo biennio si dovrà ringiovanire la rosa. I rinnovi di Acerbi e de Vrij sono possibili (almeno uno), ma la società ha bisogno di portare sin da subito dei sostituti di livello e a questo punto non possiamo escludere che si possa guardare con molta attenzione in casa Chelsea.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Chelsea darà vita ad una sorta di rivoluzione importante nel prossimo calciomercato e c’è un calciatore che è destinato a partire nonostante i soldi spesi per acquistarlo. Una scelta forzata visto che non si sta assolutamente adattando al gioco di Maresca. L’Inter potrebbe farci un pensierino anche perché sembra molto difficile immaginare che la cessione possa avvenire alle cifre sborsare per portarlo a Londra.

Calciomercato Inter: operazione con il Chelsea, le ultime

Il Chelsea nel prossimo calciomercato potrebbe essere saccheggiato sportivamente. Dalla Spagna confermano che sono molte le big che stanno seguendo con attenzione i talenti del club londinese e presto l’Inter deciderà se fare un sondaggio per uno dei talenti dei Blues in uscita.

Il giocatore in questione è Malick Fofana. Arrivato per 85 milioni dal Leicester, il centrale non ha mai realmente convinto il Chelsea tanto che si parla di una sua cessione già nel prossimo calciomercato. È un classe 2000 in cerca di rilancio e a questo punto non è da escludere che l’Inter possa farci un pensierino soprattutto per il post Acerbi. Il giocatore ha fatto molto bene in passato e con Inzaghi potrebbe ritrovare la fiducia.

Visti i soldi spesi e il rischio alto di una minusvalenza, il Chelsea potrebbe anche optare per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. E in quel caso l’Inter diventerebbe sempre più una delle serie candidate a prendere Fofana nel prossimo calciomercato. Vedremo naturalmente come si evolverà la situazione.

Mercato Inter: Fofana nuova idea per la difesa?

Fofana ha dimostrato di poter ambire a traguardi importanti già in passato. Poi la sua esperienza con il Chelsea non è assolutamente andata a buon fine ed ora sta provando ad individuare un club che lo possa rilanciare.

L’Inter è una opzione di calciomercato da seguire con attenzione visto che il reparto difensivo deve essere assolutamente rinnovato nelle prossime stagioni. Poi vedremo se Fofana diventerà davvero un obiettivo dei nerazzurri oppure si andrà su nomi differenti.