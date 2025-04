La Juventus oggi sceglie il bomber: ennesima sfida con l’Inter

Intrecci di calciomercato costanti tra Juventus e Inter, grandi manovre in attacco per entrambe: due giocatori su tutti nel mirino quest’oggi

E’ stato un sabato positivo sia per la Juventus che per l’Inter, che sono riuscite a sfruttare il turno casalingo e a portare a casa tre punti pesanti per i rispettivi obiettivi. I bianconeri hanno battuto il Lecce in serata, issandosi momentaneamente al terzo posto e piazzando uno scatto significativo in zona Champions. Successo per i campioni d’Italia contro il Cagliari, per allungare almeno fino a domani sera a +6 sul Napoli e mettere pressione ai partenopei nella corsa scudetto. Ma è già ora di guardare avanti per entrambe.

I bianconeri devono pensare ai prossimi impegni e a mantenere l’andatura, per un cruciale ritorno nell’Europa che conta. I nerazzurri hanno davanti a sé un calendario fittissimo, onori ed oneri del tentativo di corsa per il Triplete. Ma se hanno un certo peso i traguardi nell’immediato, non si può mettere tra parentesi il futuro, che vedrà le due società impegnate a rinforzarsi sul mercato. Con tanti spiragli e scenari per un ennesimo derby d’Italia ad alta tensione.

La Juventus, in particolare, ha necessità di pianificare la ricostruzione dell’attacco, che sarà con ogni probabilità molto diverso da quello di oggi. Vlahovic rimane lontano dal rinnovo, chances ridottissime per la conferma di Kolo Muani. Ecco perché la caccia al bomber assume un significato importantissimo per Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori. Che oggi possono compiere una scelta non da poco.

Retegui-Castro, gol per la Champions e per il calciomercato: Juventus e Inter osservano

La domenica calcistica in Serie A si aprirà con un Atalanta-Bologna fondamentale, in cui la Juventus sarà di fronte alla tv come spettatrice interessata non solo nell’ottica della corsa Champions con bergamaschi e felsinei. Il duello tra i bomber Retegui e Castro si tinge di mercato.

Il capocannoniere della Serie A è stato in passato nel mirino dei bianconeri e non è detto che non possa tornarci. Potrebbe essere lui, una delle figure di riferimento della prossima sessione di trasferimenti, se la Juve decidesse di fare un grosso investimento. Ma stuzzica anche l’argentino del Bologna, che si è fatto notare per altrettante doti e per margini di crescita considerevoli. Chissà che oggi la Juventus non decida di puntare con forza su uno dei due. Per Castro, potrebbe esserci un duello rusticano tra Juventus e Inter, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. Senza dimenticare altri nomi coinvolti per entrambe, come quello di Jonathan David, ormai un nome evergreen nelle cronache di mercato.