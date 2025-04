Douvikas incorna il Torino: tre passi del Como verso la salvezza

I lariani di Fabregas si aggiudicano la sfida contro i granata di Vanoli grazie a un gol di testa messo a segno dal centravanti greco

Il Como vede la salvezza. I biancoblu di Cesc Fabregas hanno battuto con il risultato di 1-0 il Torino nella gara del tardo pomeriggio valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

Dopo una prima mezzora abbastanza avara di emozioni, a stappare il match ci ha pensato Douvikas con un colpo di testa da distanza ravvicinata sul cross perfetto dell’ex Vojvoda, passato dai granata ai lariani nel mercato di gennaio. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per sfiorare il raddoppio con Moreno, mentre la ripresa si apre con le occasioni per Ikoné da una parte e Gineitis dall’altra. Butez si ripete anche su Elmas, unica nota stonata il nuovo infortunio per Sergi Roberto. Nel finale Kempf salva ancora sul macedone, poi viene annullata la rete del pareggio a Ilic perché sul calcio d’angolo Biraghi tocca due volte il pallone. Tre punti che avvicinano il Como all’obiettivo salvezza, mentre il Torino resta appaiato all’Udinese al decimo posto. Sabato prossimo la squadra di Fabregas farà visita al Lecce, mentre gli uomini di Vanoli scenderanno in campo all’ora di pranzo a Pasquetta proprio contro i friulani.

COMO-TORINO 1-0

38′ Douvikas

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio* 55; Roma* e Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa 39; Como 36; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli* e Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Udinese-Milan 0-4

Venezia-Monza 1-0

Inter-Cagliari 3-1

Juventus-Lecce 2-1

Atalanta-Bologna 2-0

Fiorentina-Parma 0-0

Verona-Genoa 0-0

Como-Torino 1-0

Lazio-Roma ore 20.45

Napoli-Empoli lunedì ore 20.45