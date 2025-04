Nuovo tecnico della Roma, Ghisolfi dà un indizio

Il direttore sportivo giallorosso parla prima del derby e svela quale deve essere una caratteristica del prossimo allenatore

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato prima del derby a ‘Dazn’, soffermandosi in maniera importante sul futuro della società giallorossa.

Si è parlato del ruolo di Ranieri e del futuro allenatore del club capitolino: “Claudio sta facendo un ottimo percorso. Sarà un consigliere, una figura importante. Saremo insieme per lavorare”. Sul profilo che dovrà avere il nuovo allenatore, Ghisolfi dice: “Cerchiamo un allenatore che abbia la stessa passione per il nostro progetto, un progetto grande, cerchiamo qualcuno che avrà questa vibrazione per la Roma e che sia allineato con noi, con Claudio e con la proprietà. Secondo noi sono pochi, stiamo lavorando per chiudere”.

Infine, si parla di due calciatori, Saelemaekers e Dovbyk: “Dovbyk per me è al 50% del suo potenziale ed è fantastico perché quando sarà al 70/80% sarà il più forte attaccante della Serie A. Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui e vogliamo chiudere questa vicenda”.