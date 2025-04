DIRETTA Serie A, derby Lazio-Roma: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

La Lazio e la Roma si affrontano nel derby della Capitale che vale come posticipo domenicale della 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una stracittadina che è anche uno scontro diretto in chiave Champions che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

I biancocelesti di Marco Baroni sono reduci dalla sconfitta in terra norvegese nell’andata dei quarti di finale di Europa League. In attesa del ritorno in casa contro il Bodo Glimt in programma giovedì prossimo, è tempo di concentrarsi sulla corsa al quarto posto e dare seguito alla bella vittoria della scorsa settimana contro l’Atalanta. I giallorossi di Claudio Ranieri, che invece vengono dal pareggio contro la Juventus che ha interrotto una striscia di sette successi di fila, sono chiamati a vincere per operare il sorpasso in classifica sui ‘cugini‘ e rilanciare le proprie ambizioni. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su tablet, smartphone e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata la Lupa azzannò l’Aquila battendola con un 2-0 conquistato nei primi diciotto minuti grazie alle firme di Lorenzo Pellegrini e Saelemaekers. Calciomercato.it vi offre il derby della Capitale dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Roma live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali derby Lazio-Roma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio* 55; Roma* e Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa 39; Como 36; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli* e Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

PROSSIMI IMPEGNI: Lazio-Bodo Glimt giovedì 17 aprile ore 21; Roma-Verona sabato 19 aprile ore 20:45.