Juventus, l’annuncio su Sancho spiazza tutti

La Juventus segue Sancho, come stiamo raccontando, ma arriva un annuncio a sorpresa sul futuro dell’attaccante

Dopo i primi colpi messi a segno, la Juventus non si ferma sul mercato e rilancia, per ulteriori acquisti. Da qui alla fine della sessione di trattative, saranno ancora tanti i movimenti in entrata e in uscita per i bianconeri. Che mettono nel mirino con decisione, come stiamo raccontando qui su Calciomercato.it, anche Jadon Sancho, già seguito nei mesi scorsi.

L’attaccante inglese è tornato al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund. La Juventus vorrebbe Sancho in prestito secco, la richiesta dei ‘Red Devils’ sarebbe di ben 70 milioni di euro. Non soltanto pretattica, forse, ma anche qualcosa di più, inclusa la volontà del club di trattenere il giocatore a meno di non essere di fronte ad una offerta irrinunciabile. Come trapela dalle dichiarazioni piuttosto a sorpresa di Ten Hag in conferenza stampa.

Il tecnico olandese infatti ha spiegato: “Abbiamo tracciato un limite. Lo United ha bisogno di buoni giocatori e Jadon è un buon giocatore, fissata quella linea andiamo avanti”. Dunque, dopo il caso dello scorso anno con tanto di “esilio” di Sancho da parte di Ten Hag, l’allenatore sembrerebbe intenzionato a puntare sul classe 2000 per la prossima stagione. Un qualcosa che potrebbe complicare molto i piani della Juventus.