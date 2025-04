“Juventus in 10 uomini”: bufera all’Olimpico, l’hanno ‘mandato via’

Il verdetto è arrivato in maniera fulminea: non ci sono più dubbi a riguardo, è stato messo da parte

Primo tempo piuttosto equilibrato all’Olimpico. La Juventus è partita forte soprattutto nei primi 15 minuti, coprendo con costanza il fronte d’attacco con un pressing ragionato sui portatori di palla avversari ‘indirizzato’ già dagli attaccanti. Accompagnando l’azione anche con i difensori – particolarmente ispirato Kelly – i bianconeri hanno provato a prendere in mano le redini del gioco.

Dal canto suo la Roma ha lasciato giocare gli ospiti manifestando qualche difficoltà iniziale nel trovare con una certa continuità Artem Dovbyk lasciato piuttosto solo a lottare contro i difensori di Tudor. Tuttavia, pur provando a dettare sin da subito l’inerzia dell’incontro, non tutte le bocche da fuoco offensive della Juventus stanno convincendo. A tal proposito, non è affatto passata inosservata la prestazione piuttosto incolore di Nico Gonzalez. Confermando le difficoltà evidenziate lungo tutto l’arco della stagione, l’attaccante argentino ha faticato soprattutto nei primi minuti, così come Vlahovic, a ritagliarsi lo spazio di manovra giusto per provare a far saltare il banco.

Roma-Juventus, Vlahovic non convincono: nuove polemiche social

Sbagliando tanti appoggi in fase di disimpegno, Nico Gonzalez non è riuscito a rifinire nel migliore dei modi alcune azioni piuttosto pericolose, pur scaldando i guanti di Svilar con un colpo di testa che l’estremo difensore giallorosso è stato bravo a deviare sulla traversa. Anche Vlahovic, in realtà, non sta fornendo contributi importanti alla manovra, rimanendo sostanzialmente un corpo estraneo al tessuto di gioco. Non a caso, è soprattutto ‘contro’ il serbo che sono stati indirizzati la maggior parte delle critiche dei tifosi bianconeri. Errori che, come prevedibile, non sono affatto passato inosservati, alimentando tante critiche dai social. Ecco una rapida carrellata:

Ma perché Nico Gonzalez è così scarso?? 😭#RomaJuve — Chris Delpinsky 💙💛 Слава Україні! ⭐⭐⭐ (@Delpinsky) April 6, 2025

chissà se uno tra Nico Gonzalez e Vlahovic riuscirà ad azzeccare una giocata di numero prima della fine del 1 tempo — Zalllp (@Spriv0Zalp) April 6, 2025

Fiducia no, o fiducia sì, il problema di Vlahović è sempre lo stesso: è tecnicamente insufficiente quando deve stoppare la palla.

E così è davvero dura.#RomaJuve #jvtblive — Ho anche dei difetti 🇪🇺 (@Yari4menTni) April 6, 2025

#RomaJuve

Eravamo in 9.

Senza Kop giochiamo in 10.

Uscisse #Vlahovic, saremmo in 11 😬 — Stefania Ricci ⚪⚫💪 (@Stefania_ricci9) April 6, 2025

vlahovic ha già giocato 19 minuti di troppo — Tallo (@rjollat) April 6, 2025

Al posto di guardare giocare Vlahovic metterei su la replica della gara di Suzuka — vivi (@vi_vi_vi2) April 6, 2025

Perché dobbiamo continuare a farci del male con #Vlahovic?#Roma0Juve1 — Frankjuve (@Allegricirovina) April 6, 2025

Io vedo tutti trasformati tranne uno : Vlahovic — coerenza…questa sconosciuta (@Ugo06916591) April 6, 2025

Se con il passare dei minuti Nico Gonzalez è riuscito a scrollarsi da dosso la timidezza iniziale, dunque, Vlahovic continua a non convincere i suoi tifosi. Staremo a vedere se Tudor nella seconda frazione di gioco deciderà di gettare nella mischia Kolo Muani al suo posto.