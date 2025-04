Napoli, Conte nei guai: la stagione può essere finita

Le ultimissime notizie relative al calciatore azzurro, che non potrà aiutare più la propria squadra, da qui a fine stagione

In attesa dell’esito degli esami odierni, le sensazioni in casa Napoli sul rientro del calciatore sono decisamente negative.

Lo stesso Antonio Conte ha confermato le perplessità del difensore, uscito da Napoli-Empoli dolorante per un infortunio muscolare. Per Juan Jesus si teme uno strappo o qualcosa addirittura di più serio. Almeno 20 i giorni di stop. E il pensiero va subito alle alternative.

Napoli, ecco chi gioca al centro: le scelte di Conte senza Juan Jesus

Alessandro Buongiorno prova a stringere i denti e superare l’infiammazione all’adduttore lungo della coscia destra.

Il suo quadro clinico verrà aggiornato costantemente fino a 24 ore prima della gara. E allora toccherà a Rafa Marin, che a gennaio avrebbe dovuto lasciare Napoli per il ritorno in Spagna, per indossare la maglia al Villarreal. Affare, però, saltato, perché non si è arrivati ad un’intesa con la Fiorentina per l’acquisto di Comuzzo. Dunque, resta ferma l’idea di proseguire con il 4-3-3 e in trasferta a Monza, Conte potrebbe portare in panchina anche Esposito, difensore centrale della Primavera che già si è allenato con la prima squadra