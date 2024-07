Juventus, restyling anche in difesa: le ultime da Huijsen a Todibo | CM.IT

Huijsen nemmeno convocato da Motta per il training camp in Germania. Giuntoli al lavoro per Todibo, suo pallino dai tempi di Napoli

Il mercato della Juventus è a dir poco rovente. L’addio a Soule è sempre più vicino, con la Roma lanciatissima verso la chiusura. A proposito di talenti e di giallorossi, in uscita dalla Continassa c’è anche Huijsen, rientrato dal prestito nella Capitale. Il difensore naturalizzato spagnolo è fuori dal progetto Motta, tanto che non è stato nemmeno convocato per il training camp in Germania.

Come appreso da Calciomercato.it, per il classe 2005 continua ad esserci grande movimento tra Germania e Francia, nella fattispecie Paris Saint-Germain. Il Ds dei transalpini Campos è un grande estimatore sbocciato nelle giovanili del Malaga prima del grande salto, da adolescente, a Torino. Ma la Juventus vuole almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra non banale nemmeno per i parigini. Anche loro, in qualche modo, sono chiamati a far quadrare i conti.

Naturalmente Huijsen ha messo Parigi in prima fila, pur apprezzando molto le altre possibili destinazioni. Vedi Bayer e cioè Leverkusen, dove anche lì avrebbe la vetrina della Champions e un grande allenatore, Xabi Alonso, che potrebbe consentirgli di crescere in maniera esponenziale. Giuntoli attende la proposta giusta, ma intanto si è già attivato da settimane per rinforzare la difesa a prescindere e non dalla partenza di Huijsen. A metà settimana ha anticipato l’Inter per Cabal del Verona, mentre continua il lavoro per arrivare al cartellino di Jean-Claire Todibo.

Juventus, Giuntoli in pressing per Todibo: il Nizza vuole 35/37 milioni

Il 24enne della Guiana francese è un vecchio pallino di Giuntoli. Il Football director stava per prenderlo già ai tempi del Napoli, con l’ingresso in scena del Barcellona che gli rovinò i piani. Male in blaugrana, Todibo si è rilanciato alla grande in Costa Azzurra non riuscendo però a entrare nelle grazie di Deschamps. Stando alle informazioni di CM.IT, Todibo sta spingendo per trasferirsi a Torino e alla Juventus, con la quale ha già una intesa.

Come per Koopmeiners, anche se in questo caso le cifre sono decisamente più basse, Giuntoli deve fare cassa per presentarsi con argomenti convincenti in casa Nizza. Con la proprietà rossonera i rapporti sono ottimi, come conferma l’operazione Khephren Thuram.

Le richieste dei nizzardi oscillano tra i 35 e i 37 milioni di euro, ha appurato Calciomercato.it, con il club della Ligue 1 che sta parlando anche con alcune società inglesi quali West Ham e Newcastle. Ma la volontà del classe ’99 è piuttosto chiara ed è a tinte bianconere.