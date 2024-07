Juventus: anche De Zerbi pensa ad Huijsen, ma senza fretta | CM.IT

Il difensore della Juventus Huijsen è in uscita: tante le voci sul suo conto, l’ultima porta al Marsiglia di De Zerbi

Non solo mercato in entrata per la Juventus, dopo le ufficialità arrivate per Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Juan Cabal, ma anche operazioni in uscita per accumulare il gruzzoletto necessario e andare all’assalto degli obiettivi per rinforzare la squadra.

Mentre i bianconeri si preparano alla nuova stagione sotto gli occhi del nuovo allenatore Thiago Motta nel quartier generale dell’Adidas, in Germania, Cristiano Giuntoli lavora per piazzare i calciatori che sono ritenuti non adatti al nuovo corso dei piemontesi. Di Matias Soulé abbiamo ampiamente scritto nei giorni scorsi, con la Roma che è al lavoro per soddisfare le richieste della Juventus: 30 milioni di euro di base fissa più bonus ed eventuale percentuale sulla futura rivendita. Di contro, i giallorossi sono fermi ad una proposta di circa 28-29 milioni di euro tutto incluso. Ci sarà ancora da lavorare per arrivare alla fumata, con l’entourage dell’argentino volato in terra teutonica per dipanare la matassa.

Altro giocatore che non rientra nei piani di Motta è Dean Huijsen. Il 19enne difensore centrale non è neanche stato convocato per la seconda parte del ritiro e si sta allenando alla Continassa in attesa di novità. Tante le voci sul suo conto, dallo Stoccarda al Bayer Leverkusen passando per il Paris Saint-Germain, con il direttore tecnico Campos che lo stima molto, fino ad arrivare al Bournemouth di Tiago Pinto, che lo ha preso alla Roma nel gennaio scorso in prestito, prima di dire addio alla società capitolina. Ad oggi, però, non è arrivata nessuna offerta in grado di spingere la Juve a chiudere l’operazione, vista la richiesta di 20/25 milioni di euro.

Juventus, Huijsen è finito nel mirino di De Zerbi: le ultime

Nelle ultime ore, invece, si è parlato anche della possibilità Olympique Marsiglia per il calciatore olandese, cresciuto tra le fila del Malaga. Una pista confermata dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: Roberto De Zerbi, allenatore dei francesi, apprezza il calciatore e la società transalpina ha mosso i primi passi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione. Le parti ne stanno discutendo, richiesta di informazioni preliminari, ma i marsigliesi non hanno necessità impellente di chiudere questo eventuale affare. Dunque, interesse sì, ma senza alcuna fretta. È una delle opzioni sul tavolo per rinforzare la difesa, ma alle cifre richieste difficilmente arriveranno, se dovessero spingersi oltre. Vedremo se le cose prenderanno una strada diversa nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.