Juventus, tesoretto Huijsen: le cifre dell’affare | CM.IT

La Juventus sblocca la seconda parte del suo mercato in entrata con le cessioni: Huijsen al passo d’addio, gli scenari

Il calciomercato, mai come quest’anno lo stiamo riscoprendo, è un gioco di fine strategia, di incastri, di tasselli che devono andare al loro posto. In casa Juventus, significa soprattutto che per procedere ad altri acquisti, i bianconeri devono procedere a cessioni importanti, ed è quello che sta avvenendo.

Soule è avviato verso la Roma e non è l’unico giocatore in uscita. Come previsto, la Juventus saluterà a breve Dean Huijsen, con un altro incasso importante che permetterà le prossime mosse in entrata per Giuntoli. Huijsen era nel mirino di diversi club esteri, pare averla spuntata il Bournemouth, che ha messo sul piatto circa 18 milioni di euro più una percentuale del 15% a favore della Juventus sulla futura rivendita, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it. Il difensore avrebbe accettato la proposta dei britannici, Tiago Pinto, ds degli inglesi, sarebbe fiducioso di chiudere l’affare al più presto.

A cessione finalizzata, la Juventus potrà procedere a un nuovo colpo. Calciomercato.it vi aveva già raccontato dell’intreccio tra Huijsen e Todibo. Con lo spagnolo in uscita, ora si potrà mettere a segno l’affondo decisivo per il francese del Nizza.