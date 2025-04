Milan, infortunio Maignan: le sue condizioni dopo il trauma cranico

Il portiere rossonero è stato portato in ospedale per accertamenti dopo il brutto colpo alla testa nello scontro con Jimenez: la scelta sul francese

Il MIlan vince, anzi stravince e torna ai tre punti dopo quasi un mese. Un successo che mancava dal 2-1 al Como, soffertissimo, ma stavolta a Udine la squadra di Conceicao ha praticamente vita facile. Il 4-0 lo testimonia, anche se la prestazione dei friulani non è così tragica. Semplicemente in vari frangenti della partita la qualità dei rossoneri è stata troppo forte, un po’ come una luce accecante. Anche se non sono mancati momenti bui, di enorme paura e apprensione.

L’infortunio di Mike Maignan ha generato un clima di tensione in tutto lo stadio, in primis in campo. Lo scontro tra il portiere francese e il compagno di squadra Jimenez è stato brutto, entrambi sono rimasti a terra ma ad avere la peggio è stato proprio l’estremo difensore del Milan. Anche in tv si è temuto il peggio, addirittura le telecamere hanno inquadrato Tammy Abraham inginocchiato in preghiera. Un clima surreale durato fortunatamente non troppo a lungo, con Maignan accompagnato fuori in barella cosciente con i fischi che nel frattempo erano diventati applausi. La primissima diagnosi è stata quella di un trauma cranico.

Milan, notte in ospedale per Maignan

Maignan è stato visitato in primis allo stadio, poi è stato trasportato all’ospedale di Udine dove si è sottoposto agli accertamenti che hanno dato fortunatamente esito negativo. In ogni caso alla fine si è optato per trattenere il giocatore del Milan una notte in osservazione, per poi dimetterlo in mattinata per fare rientro a Milano. Il peggio è stato scampato, questo è sicuramente la cosa più importante. Ci vorrà un po’ di riposo, poi si valuterà il tempo di rientro, anche in vista del derby di ritorno previsto tra 11 giorni, dopo la partita con l’Atalanta.

Al termine del match, Sergio Conceicao ha raccontato così quei momenti in campo applaudendo i tifosi dell’Udinese: “Due-tre cose che ho visto mi hanno impressionato. La preoccupazione per due uomini che sono in difficoltà e sentire il pubblico applaudire: devo fare i complimenti ai tifosi dell’Udinese. Loro hanno fischiato il giocatore, ma poi, quando c’è stato qualcosa sull’uomo, lo hanno applaudito; è un gesto incredibile, che non ho mai visto in 40 anni di calcio. Complimenti a loro. È stato un gesto molto bello”.