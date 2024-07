DIRETTA Calciomercato Serie A, da Soulé a Osimhen: gli aggiornamenti del 24 luglio

Il calciomercato estivo entra nelle sue fasi decisive: tutti gli aggiornamenti di mercoledì 24 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Procede il mese di luglio, con i ritiri pre-campionato entrati nel vivo, le prime amichevoli, e soprattutto il prosieguo delle trattative e dei rumors di calciomercato in vista della nuova stagione 2024-2025, ufficialmente al via tra meno di un mese.

Il Milan è vicino alla fumata bianca vicina per l’arrivo di Fofana, accordo vicino con il Monaco per il centrocampista Nazionale francese. Adesso i rossoneri spingono anche per Pavlovic. Cerca un difensore anche la Juventus, con Todibo che rimane sempre in cima alla lista della spesa dei bianconeri. L’Inter invece allontana Ricardo Rodriguez e punta a un profilo più giovane per la retroguardia di Inzaghi. Non si sblocca la cessione di Osimhen al Napoli, mentre sono ore decisive anche in casa Roma per l’affare Soulé. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato di mercoledì 24 luglio.

LIVE