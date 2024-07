Gravina pensa a ricandidarsi, ma senza Spalletti: già individuato il nuovo Ct | CM.IT

Le ultime news Italia rivelano che Gravina è pronto a ricandidarsi come presidente della Figc. Ma con un nuovo ct al posto di Spalletti

Gli Europei sono ormai alle spalle, ma la delusione per la prematura eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale di Germania 2024 ad opera della Svizzera fatica a passare. Chi si aspettava una rivoluzione immediata è rimasto deluso: dal presidente Gravina al commissario tecnico Spalletti, tutti sono rimasti al loro posto.

Questo non vuol dire che si andrà avanti su questa strada fino ai Mondiali del 2026. Il presidente della Figc, infatti, ha indetto nuove elezioni per novembre, senza tuttavia fugare i dubbi sulla sua nuova candidatura a capo della Federcalcio italiana. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Gabriele Gravina ha intenzione di presentare il suo nome tra i candidati, ma ha anche in mente di dare un taglio al passato. Qualora dovesse essere rieletto, infatti, potrebbe spingere l’attuale CT Luciano Spalletti a dare le dimissioni per affidare la panchina della Nazionale Azzurra a Massimiliano Allegri, fresco di risoluzione del contratto con la Juventus. Le valutazioni sono ancora in corso e non è detto che possano esserci prese di posizione ufficiale già nel Consiglio Federale in programma lunedì prossimo.