Irrompe il Manchester United, per il Milan è un grande rimpianto

Sul mercato bisogna sfruttare le occasioni, ma tutto deve avvenire al momento giusto. Spesso gli affari sono questioni di coincidenze: uno vende, l’altro non può acquistare ed allora l’affare finisce nel dimenticatoio.

Poi però può tornare a galla come un grande rimpianto, l’evidenza dell’occasione non colta. Così sta accadendo, ad esempio, per il Milan che vede un suo vecchio obiettivo di mercato spiccare il volo e finire nel mirino di una big europea come il Manchester United. I Red Devils hanno come primo obiettivo per la mediana Manuel Ugarte, ma il Psg continuare a chiudere 70 milioni di euro ed allora si punta ad un’alternativa che corrisponde al nome di Morten Hjulman, ex centrocampista del Lecce, finito allo Sporting CP.

Milan, rimpianto Hjulmand: ora piace al Manchester United

Appena un anno fa il nome del centrocampista danese, classe 1999, era tra i più chiacchierati del calciomercato. Il Lecce era pronto ad ascoltare offerte per lui, che era reduce da un grande campionato, e Lazio e Milan si erano interessate.

Nessuna delle due squadre però ha mai presentato un’offerta formale a Corvino e così lo Sporting se lo è accaparrato per circa 20 milioni di euro. Scelta giusta quella dei portoghesi perché la scorsa stagione Hjulmand ha confermato tutto il suo valore: 4 gol e 4 assist nelle 49 presenze con la maglia biancoverde, oltre alle tre apparizioni (con un gol) con la Nazionale danese ad Euro 2024.

La rete proprio contro l’Inghilterra che potrebbe diventare la sua prossima destinazione. Come riferisce il giornalista Jacques Talbot, infatti, il Manchester United lo avrebbe inserito tra gli obiettivi per il centrocampo di ten Hag, considerate le difficoltà nell’arrivare a Ugarte. E per il Milan cresce il rimpianto.