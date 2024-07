Milan fuori dai giochi: 30 milioni e super bonus per Rabiot

Rabiot in cerca di una sistemazione dopo il divorzio dalla Juventus: le richieste della mamma-agente allontanano il Milan dalla corsa al centrocampista francese

Adrien Rabiot è uno degli svincolati di lusso nel panorama internazionale, dopo la fine lo scorso 30 giugno del rapporto con la Juventus.

Il club bianconero e il francese non hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, separandosi così dopo cinque stagioni. Rabiot era sbarcato sotto la Mole nell’estate 2019 e Giuntoli prima dell’Europeo aveva proposto all’entourage del centrocampista un biennale (più opzione) che sfiorava gli 8 milioni di euro netti all’anno. Offerta rifiutata però dal giocatore e dalla mamma-agente Veronique, che ambivano a uno stipendio a doppia cifra e la fascia da capitano al braccio. La Juve non ha rilanciato, salutando in questo modo Rabiot malgrado l’arrivo sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ dell’estimatore e amico Thiago Motta.

Calciomercato Milan, Rabiot si allontana: le richieste (fuori portata) della mamma-agente

Rabiot quindi è a caccia di una nuova sistemazione e aspetta la chiamata di una big del calcio europeo, dando la preferenza a un’avventura in Premier League.

Il francese classe ’95 non ha mai fatto mistero di avere un debole per il campionato inglese, anche se nelle ultime settimane è stato accostato anche al Real Madrid di Ancelotti. Al momento però non sono arrivare proposte concrete, anche se il Liverpool si è mosso per raccogliere informazioni sulle richieste del giocatore. In Serie A invece, esclusa la pista Inter che è al completo in mediana, resiste l’opzione Milan che ha sondato i rappresentanti di Rabiot nelle scorse settimane. C’è un problema però per la società del patron Cardinale: le oneroso richieste della madre-agente che per il figlio chiede 30 milioni complessivi per un contratto triennale, oltre a un’importante bonus alla firma come scrive ‘Il Giornale’. Cifre fuori portata per i paletti imposti dalla proprietà americana e che soltanto i ricchi club di Premier (o sauditi) potrebbero accontentare senza particolari traumi.

Rabiot, al momento in vacanza dopo l’Europeo con la Francia, nell’ultima stagione alla Juve ha raccolto 35 presenze tra campionato e Coppa Italia con a referto 5 reti e 4 assist.