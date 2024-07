È finita tra la Juventus e Rabiot: in arrivo l’annuncio UFFICIALE

Rabiot se ne va a zero come a zero, commissioni escluse, era arrivato nell’estate 2019 dopo la fine del matrimonio col Psg

L’annuncio tanto atteso sta per arrivare a breve, dopo cinque anni di alti e bassi è finita tra la Juventus e Adrien Rabiot. L’ufficialità giungerà nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, in cui interverrà anche il Football director Giuntoli.

Rabiot se ne va a zero come a zero, commissioni escluse, era arrivato nell’estate 2019 dopo la burrascosa fine del matrimonio col Paris Saint-Germain. In cinque stagioni con la maglia bianconera, il centrocampista transalpino ha disputato 212 partite, realizzando 22 gol e fornendo 15 assist.

Cinque stagioni e 4 trofei vinti, il primo è lo Scudetto con Sarri e l’ultimo la Coppa Italia dello scorso maggio che ha chiuso il ciclo Allegri, del quale era un ‘fedelissimo’, e col senno del poi anche quello dello stesso Rabiot. Dove sarà il futuro del classe ’95? ‘Sogna’ il Real Madrid di Ancelotti, colui il quale lo lanciò al PSG, ma sul tavolo avrebbe anche una proposta del Milan e offerte da club inglesi.