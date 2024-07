Marotta non ha scelta: rescissione del contratto per l’addio all’Inter

L’Inter ha bisogno di piazzare alcuni esuberi sul mercato per monetizzare e regalare dei nuovi acquisti al tecnico Simone Inzaghi

C’è sempre la grana Joaquin Correa all’Inter. L’argentino non fa parte del progetto nerazzurro e figura nella lista degli esuberi della dirigenza campione d’Italia.

Marotta e Ausilio stanno cercando nelle ultime settimane una sistemazione per il ‘Tucu’ ex Lazio, ma per il momento senza esito. Correa è rientrato ad Appiano Gentile dopo il mancato riscatto dal parte del Marsiglia e una stagione da dimenticare nel campionato francese. L’argentino è rimasto all’asciutto di reti in tutte le competizioni e perso il treno per la Coppa America nella selezione del Ct Scaloni che ha poi conquistato il trofeo. L’Inter lo aveva ceduto in prestito oneroso per 2 milioni di euro, mentre l’acquisto a titolo definitivo era fissato a 10 milioni. Cifra che viene a mancare nelle casse nerazzurre, che adesso stanno provando a piazzare il giocatore che non rientra nei programmi della società e di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, grana Correa: si fa largo l’ipotesi rescissione per il ‘Tucu’

L’Inter valuta Correa tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che è la cifra a bilancio al momento dell’attaccante argentino classe ’93.

Il club campione d’Italia inoltre risparmierebbe sul pesante ingaggio da oltre 6,5 milioni e finora non hanno sortito buon esito i sondaggi da Turchia, Grecia e Sudamerica. Così i dirigenti nerazzurri stanno pensando a un’altra soluzione per disfarsi dell’ex Lazio e Sampdoria, ovvero trovare l’accordo con il giocatore e il suo entourage per la rescissione del contratto. L’Inter non incasserebbe l’assegno del cartellino, ma almeno risparmierebbe circa metà dello stipendio attuale di Correa. Marotta, Ausilio e Baccin proveranno prima a fare qualche altro tentativo per la cessione, prima di valutare seriamente un accordo consensuale con il ‘Tucu’ albiceleste. Inoltre, sempre per restare nel reparto avanzato, difficilmente ci saranno novità senza le partenze di Arnautovic e Valentin Carboni.

L’Inter fatica a trovare una sistemazione anche per l’austriaco e il gioiello classe 2005, con quest’ultimo che potrebbe essere ceduto così nuovamente in prestito. Senza un tesoretto importante dall’attacco, il presidente Marotta ha le mani legate per l’assalto a Gudmundsson che rimane una forte tentazione per Inzaghi nello scacchiere offensivo del campo.