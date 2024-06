Blitz nella sede dell’Inter: doppio addio in attacco | CM.IT

Non solo i rinnovi di contratto e i rinforzi per puntellare la rosa di Inzaghi: l’Inter si muove anche in uscita sul mercato

L’Inter lavora anche in uscita dopo il cambio al vertice in società e la nomina di Beppe Marotta come nuovo presidente del club campione d’Italia.

L’esperto dirigente varesino resterà ovviamente anche a capo dell’area tecnica e ha rassicurato in primis sui rinnovi degli alfieri Barella e Lautaro Martinez, oltre al prolungamento del matrimonio con Simone Inzaghi. Per il tecnico piacentino già domani potrebbero esserci ulteriori novità per formalizzare il nuovo contratto, prima di rendere ufficiale l’accordo biennale fino al giugno 2027. Come dicevamo l’Inter si muoverà anche in uscita, visto che ci sono alcuni elementi che non rientrano nei progetti della società meneghina. Tra questi figura l’esubero Joaquin Correa, fuori dai programmi dell’Inter dopo il ritorno dalla deludente parentesi con la maglia del Marsiglia.

Calciomercato Inter, la Turchia in soccorso di Marotta per Correa e Arnautovic

Con la compagine francese non si è materializzato l’obbligo di riscatto che era legato all’accesso alla prossima Champions League dell’Olympique e considerato l’ingaggio (6,5 milioni lordi all’anno) non sarà facile trovare una sistemazione per l’argentino che in Serie A tentava Como e Monza.

Correa a bilancio pesa poco meno di 9 milioni e nelle ultime ore per il ‘Tucu’ si è riaccesa la pista che porta in Turchia. Oggi pomeriggio l’agente e intermediario George Gardi – come raccolto da Calciomercato.it – ha incontrato l’Inter nella sede nerazzurra per capire i margini di un possibile sbarco nel campionato turco dell’ex attaccante di Lazio e Sampdoria. Gardi cura particolarmente le operazioni per il mercato turco e ha una corsia preferenziale con il Galatasaray, dove negli ultimi anni ha piazzato tra gli altri Mertens, Zaniolo e l’ex capitano interista Icardi.

👀 #Inter – L’agente e intermediario George #Gardi ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza nerazzurra. Gardi cura in particolare il mercato turco e non è da escludere che nei discorsi con il club nerazzurro siano finiti i nomi di #Correa e #Arnautovic 📸 @GiokerMusso pic.twitter.com/wu3YsoRHWQ — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 5, 2024

Il blitz del procuratore nativo di Firenze in Viale della Liberazione è servito anche per fare una panoramica sul futuro di Arnautovic, che resta in bilico nel rooster offensivo di Inzaghi. L’Inter valuterebbe un’eventuale cessione in caso di offerte (non inferiori ai 5 milioni) e la Turchia potrebbe essere una traccia da seguire per il futuro dell’ex Bologna.