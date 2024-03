Non dà garanzie all’Inter: tesoretto da 10 milioni per Marotta | CM.IT

Il futuro all’Inter è sempre più in bilico: potrebbe lasciare Milano già in estate, Marotta e Ausilio a caccia di una nuova sistemazione

Simone Inzaghi si affiderà come di consueto alla coppia Lautaro-Thuram nel posticipo di Pasquetta contro l’Empoli, ovviamente con l’obiettivo di riportarsi a +14 in classifica dai cugini del Milan e mettere un altro mattoncino verso lo scudetto e la seconda stella.

Il capitano e soprattutto il francese sono chiamati alla riscossa, considerando che nell’ultimo periodo non stanno brillando particolarmente secondo i loro standard stagionali. Inzaghi in panchina avrà il solo Sanchez come freccia da utilizzare a gara in corso, considerando la sosta forzata ai box di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco continua nel lavoro personalizzato e spera di tornare disponibile per la prossima trasferta in casa dell’Udinese. L’ex Bologna si è fermato nuovamente per un problema alla coscia e già lo scorso settembre aveva rimediato un infortunio muscolare che lo aveva messo fuori casa per quasi due mesi. L’Inter – come appreso da Calciomercato.it – si interroga perciò sulla fragilità fisica e sulla riconferma di Arnautovic, che sul piano delle prestazioni inoltre non ha dato la resa sperata dalla dirigenza e da Inzaghi, nonostante le difese pubbliche del mister piacentino.

Calciomercato Inter, Arnautovic non ha convinto: addio anticipato

Marotta e Ausilio hanno già piazzato il colpo Taremi sul mercato, con il centravanti iraniano del Porto che sbarcherà a Milano a parametro zero il prossimo luglio.

Un profilo di spessore dietro la ‘Thu-La’ e strappato alla concorrenza dall’Inter per sostituire inizialmente Sanchez, anche lui deludente dopo il ritorno ad Appiano Gentile. A conti fatti però Taremi andrà a rimpiazzare come titolare aggiunto in attacco lo stesso Arnautovic, che nel ruolo di ‘terza punta’ ha steccato senza dare le necessarie garanzie a Inzaghi. Da qui si spiegano anche le mosse degli uomini mercato nerazzurri per un altro profilo che vada a completare il rooster offensivo del tecnico nerazzurro, tra i quali spiccano Gudmundsson e Raspadori (oltre all’ipotetico rientro in pianta stabile del baby Carboni). Non sarà facile però trovare una sistemazione per Arnautovic, che lo scorso febbraio dopo la vittoriosa trasferta di Roma è stato riscattato per 8 milioni di euro più 2 di bonus. L’austriaco peserà la metà a bilancio in estate – poco meno di 5 milioni – e ha un contratto per un altro anno da quasi 4 milioni di euro lordi.

L’Inter dalla cessione dell’ex Bologna potrebbe quindi ritrovarsi con un tesoretto intorno ai 10 milioni tra costo del cartellino e stipendio, prezioso per le operazioni in entrata e operando un corposo restyling dietro il duo dei titolarissimi composto da Lautaro Martinez e Thuram.