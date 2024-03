Attaccante cercasi per l’Inter: Marotta cala il poker | CM.IT

Non basta Taremi per il reparto offensivo dell’Inter: la dirigenza nerazzurra a caccia di un nuovo attaccante per la prossima estate

L’Inter deve dare l’addio ai sogni di gloria in Champions League e adesso concentrerà tutte le proprie energie nel chiudere il prima possibile il discorso scudetto.

Una marcia da record quella dei nerazzurri in campionato, con le inseguitrici Milan e Juventus a distanza siderale in classifica. Lo storico traguardo della seconda stella, obiettivo primario dei nerazzurri ai nastri di partenza della stagione, è ormai in cassaforte e si attende solo la matematica che potrebbe anche arrivare nel derby proprio contro i cugini rossoneri nel weekend del 20-21 aprile. Intanto Inzaghi prepara la sfida con i campioni uscenti del Napoli per cancellare subito la delusione di Madrid e dovrà fare a meno di Arnautovic in attacco. Alle spalle dei titolarissimi Thuram e Lautaro Martinez ci sarà quindi solo Sanchez nei prossimi impegni, con l’attaccante cileno deludente al ‘Civitas Metropolitano’ entrando dalla panchina. Il ‘Niño Maravilla’ ha sbagliato anche dal dischetto nella lotteria finale e il suo futuro è sempre più lontano da Milano.

Calciomercato Inter, da Raspadori e Gudmundsson: nuovo attaccante per Inzaghi

Oltre a Sanchez rischia il taglio anche Arnautovic, nonostante il riscatto obbligatorio materializzatosi dopo la partita di campionato contro la Roma.

L’austriaco sta deludendo dopo il ritorno in nerazzurro, con la dirigenza di Viale della Liberazione che oltre a un eventuale ritorno in pianta stabile di Valentin Carboni (attualmente in prestito nella vicina Monza) pensa a un altro tassello di spessore nel reparto offensivo dopo aver bloccato a parametro zero Taremi. Proprio il big match col Napoli di domani sera può essere l’occasione per seguire da vicino – insieme all’altro promesso sposo Zielinski – Giacomo Raspadori, che finora sta continuando ad avere poco spazio in terra partenopea. L’Inter lo aveva già sondato ai tempi del Sassuolo e inoltre i dirigenti nerazzurri vantano ottimi uffici con l’agente dell’attaccante che in scuderia ad Appiano Gentile ha le procure di Bastoni, Darmian, Audero e di mister Inzaghi. Sempre restando in Serie A sul taccuino di Marotta e Ausilio c’è anche il nome di Gudmundsson, gioiello del Genoa e corteggiato inoltre dalla rivale Juventus.

In Emilia invece a fare la voce grossa è ovviamente Zirkzee, da ottobre nei radar nerazzurri: la corsa all’olandese però è piena di ostacoli, anche per la valutazione del Bologna che supererebbe i 50 milioni di euro. Infine non tramonta la pista che porterebbe a Jonathan David, profilo seguito da tempi non sospetti dal Ds Ausilio e che potrebbe liberarsi a cifre accessibili per l’Inter visto il contratto in scadenza il prossimo anno con il Lille.