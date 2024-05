Non ha nessun dubbio: Allegri torna subito in Serie A

Allegri può tornare subito su una panchina italiana: non c’è nessun dubbio sulla scelta dell’allenatore

Il protagonista assoluto. Massimiliano Allegri si è preso la scena, in modo non certo politically correct, durante e dopo la finale di coppa Italia. La vittoria della Juventus sull’Atalanta potrebbe essere stata la sua ultima panchina bianconera.

L’addio a fine anno è ormai deciso da tempo, ma ora la società potrebbe anticiparlo in conseguenza di ciò che è accaduto a Roma nel post gara. Un Allegri furioso che ha scaricato probabilmente tutta la tensione accumulata in tre anni che sono andati in maniera decisamente diversa da quanto ci si immaginava.

Ora per la Juve è tempo di voltare pagina, con Thiago Motta pronto a guidare la truppa bianconera, ma lo è anche per Allegri. L’allenatore livornese potrebbe, infatti, tornare immediatamente in panchina, magari anche in Serie A.

Altro ritorno per Allegri: “Fosse il Milan lo prenderei”

Dopo il ritorno alla Juventus, per Massimiliano Allegri potrebbe esserci anche quello al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un allenatore, con Gallardo (che piace anche al Monaco) tra i possibili candidati. Fonseca e Conceicao i nomi più caldi, senza dimenticare le candidature di Conte – sul quale c’è forte il pressing del Napoli – van Bommel e De Zerbi.

Ma c’è anche chi vedrebbe proprio Allegri come profilo ideale per prendere il posto di Pioli alla guida della formazione rossonera. Lo dice senza mezzi termini Damiano Coccia, detto Er Faina, che sul proprio profilo X dice la sua sul nuovo allenatore del Milan: ” Fossi al posto di un dirigente del Milan, oggi per sostituire Pioli, prenderei sempre Massimiliano Allegri”.

Ad oggi la dirigenza milanista sembra orientata su altri profili, ma fin quando non ci sono gli annunci tutto può succedere. Anche il ritorno meno ipotizzabile fino a qualche settimana fa.