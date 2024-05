Gallardo tra l’addio all’Arabia e la voglia d’Europa: non c’è solo l’idea Milan | CM.IT

Marcelo Gallardo è stato accostato al Milan per la sostituzione di Stefano Pioli. Nel frattempo, c’è un altro club europeo

Continua il casting del Milan per la sostituzione in panchina dell’allenatore Stefano Pioli, ormai arrivato a fine ciclo. E sono diversi i nomi che circolano in queste settimane accostati ai rossoneri.

I più gettonati sono quelli di Paulo Fonseca, l’ex tecnico della Roma adesso al Lille, Sergio Conceicao, legato al Porto fino al 2028, un accordo da discutere col nuovo presidente dei lusitani André Villas-Boas, il sempreverde Antonio Conte, Roberto De Zerbi, attuale manager del Brighton e, last but not least, Marcelo Gallardo. Detto dell’ex calciatore di Lazio e Inter e di Conte, col Napoli in forte pressing per accaparrarsi l’ex CT dell’Italia, tra le altre, è spuntato l’attuale mister dell’Al-Ittihad di Karim Benzema, tra gli altri.

Le ultime voci che arrivano dall’Arabia riportano di una possibile, e imminente, separazione dall’ex River Plate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali, con l’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic che ha conquistato con grande serenità il campionato arabo. Gallardo dovrà discutere con la nuova dirigenza l’accordo per la buonuscita, visto che il contratto scadrà tra un anno, e poi sarà libero di trovarsi una nuova panchina.

Milan, Gallardo a caccia di una panchina europea: Ligue 1 sulle sue tracce

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Marcelo Gallardo ha espresso la volontà di approdare su una panchina europea per misurarsi ai massimi livelli dopo aver vinto tutto su quella del River Plate in Argentina. Il suo nome è sul taccuino dei dirigenti del Milan, ma non solo i soli a seguire l’evoluzione della situazione. Infatti, anche il Monaco in Ligue 1, che con l’attuale allenatore Adolf Hutter ha conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e il secondo posto alle spalle dei campioni di Francia del Paris Saint-Germain, sono segnalati sulle sue tracce. E si tratterebbe di un ritorno, visto che Gallardo ha vestito da calciatore la maglia del club del Principato dal 1999 al 2003. È bene specificare come, allo stato attuale, si tratti solo di indiscrezioni, nessun passo concreto è stato mosso dalle parti in causa. In particolare, il Milan sembra intenzionato a prendere altre strade, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati.