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Juventus, Castro non è una novità per Spalletti: scambio e cash col Bologna | CM

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Il giovane bomber argentino è da diversi mesi sul taccuino della ‘Vecchia Signora’ e del tecnico di Certaldo

Non è un mistero l’interesse della Juventus per Santiago Castro e nello specifico di Luciano Spalletti. L’argentino è molto stimato dal tecnico bianconero, con la ‘Vecchia Signora’ che già nei mesi scorsi si era mossa per il gioiello del Bologna.

Castro nel mirino della Juventus
Santiago Castro nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Per qualità, caratteristiche e carta d’identità il ‘puntero’ classe 2004 intriga e non poco la Juve, alla ricerca di un doppio attaccante dopo il divorzio da Vlahovic. Un bomber più navigato come Kolo Muani o Sorloth, oltre a un profilo di prospettiva ma già rodato a certi livelli come Castro.

Oltre al bolognese tra i talenti emergenti piace anche Gonzalo Garcia, in uscita dal Real Madrid dopo il ritorno in panchina di Mourinho e nei radar bianconeri dallo scorso gennaio.

Calciomercato Juve, carta Miretti nell’affare Castro

La Juventus prossimamente potrebbe perciò affondare il colpo per Castro, pista che avrebbe il benestare anche del nuovo Ad Carnevali come raccolto da Calciomercato.it.

Juventus, Miretti per Castro
Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

L’argentino l’estate scorsa ha respinto le sirene dall’Arabia Saudita e rinnovato successivamente il contratto fino al 2030 con il Bologna, che per lasciarlo partire vorrebbe almeno 35 milioni di euro. Con i felsinei potrebbero esserci altri interessi in ballo (vedi Lucumi e Holm), mentre dalla Continassa per abbassare la cifra cash valuterebbero di mettere sul piatto il cartellino di Fabio Miretti, sulla lista del Dt Sartori. 

Il canterano bianconero ha una valutazione di 15-20 milioni ed è finito inoltre sul taccuino di Fiorentina e Parma. I ducali lo hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus vorrebbe fare cassa o inserirlo in qualche operazione come appunto per Castro. 

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