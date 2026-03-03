Juventus, non solo Vlahovic: colpo dal Real Madrid in attacco | CM

Si annuncia un nuovo ribaltone nel reparto offensivo della Juve, al netto del futuro del centravanti serbo

Scalpita Dusan Vlahovic verso il rientro in campo, con il centravanti serbo che in settimana tornerà ad allenarsi parzialmente con la squadra con l’obiettivo di tornare a disposizione di Spalletti per la trasferta contro l’Udinese del 14 marzo.

Il numero 9 è assente da fine novembre dopo il grave infortunio alla coscia e sarà praticamente come un ‘nuovo’ rinforzo per la Juventus nella volata per il piazzamento in Champions League. Fuori dal campo, invece, si gioca un’altra partita con l’ex Fiorentina per il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno. C’è l’apertura da entrambe le parti a discutere di un eventuale prolungamento del giocatore, con la dirigenza della Continassa che mette sul piatto un ingaggio a cifre decisamente più basse rispetto a quelle attuali.

Per Vlahovic la Juve offre una base fissa tra i 5 e i 6 milioni netti a stagione, oltre ai bonus legati alla squadra e al rendimento dell’attaccante. Gli spiragli ci sono per la fumata bianca, dopo il pessimismo dei mesi scorsi sul futuro sotto la Mole del serbo.

Calciomercato Juve, Castro e Gonzalo Garcia tra gli obiettivi

In caso di conferma di Vlahovic e con Openda e David in bilico, la Juventus andrebbe a caccia sul mercato di un’altra punta per affiancare l’attuale numero nove. Il fascicolo sul ritorno di Kolo Muani resta sempre d’attualità nelle stanze della Continassa, mentre un’altra strada porta a un profilo giovane e con un ingaggio più contenuto rispetto al francese.

Per quest’ultimo scenario occhio a due nomi come raccolto da Calciomercato.it: Santiago Castro e Gonzalo Garcia. L’argentino è da tempo sul taccuino della Juve e in Italia piace anche all’Inter, con il Bologna che dopo il recente rinnovo lo valuta intorno ai 40 milioni di euro. Lo spagnolo del Real Madrid (anche lui classe 2004) è stato invece sondato dai bianconeri a gennaio, trovando però il muro dei ‘Blancos’.

Il club madrileno infatti è intenzionato a puntare sul canterano per il futuro e al momento è difficile prevedere un’apertura per la cessione, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di cambiare maglia per trovare maggiore spazio.