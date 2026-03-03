Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, non solo Vlahovic: colpo dal Real Madrid in attacco | CM

Foto dell'autore

Si annuncia un nuovo ribaltone nel reparto offensivo della Juve, al netto del futuro del centravanti serbo

Scalpita Dusan Vlahovic verso il rientro in campo, con il centravanti serbo che in settimana tornerà ad allenarsi parzialmente con la squadra con l’obiettivo di tornare a disposizione di Spalletti per la trasferta contro l’Udinese del 14 marzo.

Juve, Vlahovic e non solo: gli obiettivi in attacco
Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il numero 9 è assente da fine novembre dopo il grave infortunio alla coscia e sarà praticamente come un ‘nuovo’ rinforzo per la Juventus nella volata per il piazzamento in Champions League. Fuori dal campo, invece, si gioca un’altra partita con l’ex Fiorentina per il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno. C’è l’apertura da entrambe le parti a discutere di un eventuale prolungamento del giocatore, con la dirigenza della Continassa che mette sul piatto un ingaggio a cifre decisamente più basse rispetto a quelle attuali.

Per Vlahovic la Juve offre una base fissa tra i 5 e i 6 milioni netti a stagione, oltre ai bonus legati alla squadra e al rendimento dell’attaccante. Gli spiragli ci sono per la fumata bianca, dopo il pessimismo dei mesi scorsi sul futuro sotto la Mole del serbo.

Calciomercato Juve, Castro e Gonzalo Garcia tra gli obiettivi

In caso di conferma di Vlahovic e con Openda e David in bilico, la Juventus andrebbe a caccia sul mercato di un’altra punta per affiancare l’attuale numero nove. Il fascicolo sul ritorno di Kolo Muani resta sempre d’attualità nelle stanze della Continassa, mentre un’altra strada porta a un profilo giovane e con un ingaggio più contenuto rispetto al francese. 

Castro nel mirino dell'Inter
Santiago Castro, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it

Per quest’ultimo scenario occhio a due nomi come raccolto da Calciomercato.it: Santiago Castro e Gonzalo Garcia. L’argentino è da tempo sul taccuino della Juve e in Italia piace anche all’Inter, con il Bologna che dopo il recente rinnovo lo valuta intorno ai 40 milioni di euro. Lo spagnolo del Real Madrid (anche lui classe 2004) è stato invece sondato dai bianconeri a gennaio, trovando però il muro dei ‘Blancos’. 

Il club madrileno infatti è intenzionato a puntare sul canterano per il futuro e al momento è difficile prevedere un’apertura per la cessione, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di cambiare maglia per trovare maggiore spazio. 

/7
1527

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie