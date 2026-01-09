Una Juve da scudetto: triplo colpo da 125 milioni e sgarbo all’Inter | CM.IT

La dirigenza bianconera lavora anche con vista giugno sul mercato: tre obiettivi sensibili sul taccuino della ‘Vecchia Signora’

La Juventus è attivissima sul mercato, alla ricerca di quei puntelli in grado di completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per la seconda parte di stagione.

I bianconeri cercano un centrocampista e un esterno, oltre al pressing per un suggestivo ritorno di Federico Chiesa a Torino. Rinforzi a gennaio, ma con vista anche per la prossima estate. Il nuovo Ds Ottolini, insieme a Comolli e Chiellini, lavorano ad ampio raggio e vogliono anticipare la concorrenza in vista della prossima stagione. La Juve punta ritornare a primeggiare e a vincere lo scudetto: per farlo servono ulteriori investimenti e giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della squadra.

Un primo tassello sarà la conferma in panchina di Spalletti, che sta convincendo tutti alla Continassa compreso John Elkann. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo del mister di Certaldo, al momento legato fino al termine della stagione alla ‘Vecchia Signora’.

Tre obiettivi per giugno: Senesi, Tonali e Castro nel mirino della Juventus

La dirigenza della Juventus inizia quindi già a tracciare le manovre per luglio, con tre obiettivi nello specifico nel mirino del club bianconero. In difesa ad esempio non è un mistero l’Interesse per Marcos Senesi, che si libererà a parametro a giugno dal Bournemouth.

Il centrale argentino non rinnoverà il contratto con gli inglesi, con la Juve che spinge per bloccare a parametro zero il giocatore e superare la concorrenza in particolare delle spagnole Barcellona e Atletico Madrid. A centrocampo il ‘sogno’ dei bianconeri resta sempre Sandro Tonali, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana. La dirigenza della Continassa ha già avuto dei contatti con l’entourage del l’ex milanista, che ha aperto al ritorno in Serie A. Per avere il via libera dal Newcastle, servirà però un assegno intorno agli 80 milioni di euro.

Infine per il reparto offensivo, un profilo che piace ai dirigenti e Spalletti è quello di Santiago Castro, gioiello del Bologna. Il baby argentino era già stato seguito da vicino dall’ex Dt bianconero Giuntoli ed è valutato 40-45 milioni dal sodalizio felsineo. Non c’è solo la Juventus però su Castro: come raccolto da Calciomercato.it,occhio anche all’interesse della rivale Inter per il ‘Torito’, soprattutto se i nerazzurri dovessero privarsi di un big (Thuram?) la prossima estate.