Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, David e l’imbarazzante confronto con Malen: riecco Vlahovic per la volata Champions

Foto dell'autore

Il canadese ancora deludente nel big match contro la Roma: il rientro del numero 9 per risolvere il mal d’attacco della squadra di Spalletti

La Juventus riacciuffa per i capelli la Roma nello scontro diretto dell’Olimpico, rimontando nel finale il doppio svantaggio grazie alle reti dei subentranti Boga e Gatti.

Juventus, Vlahovic vicino al rientro
Dusan Vlahovic vicino al rientro (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio il difensore si è travestito da centravanti nel recupero, risultando salvifico una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo. Secondo gol consecutivo per Gatti dopo la zampata contro il Galatasaray, che però non era servita alla fine ai bianconeri per evitare l’uscita di scena dalla Champions League.

Il bomber che non ti aspetti in casa Juve, mentre gli attaccanti di ruolo continuano a deludere nello scacchiere di Spalletti. Openda ormai è stato scavalcato anche da Boga nelle gerarchie, mentre Jonathan David fa scena muta pure all’Olimpico.

‘Nuovo’ bomber per Spalletti: la Juve ritrova Vlahovic

Il centravanti canadese è praticamente nullo negli ultimi sedici metri e il confronto con Malen dall’altra parte è stato imbarazzante nel match con la Roma. A Luciano Spalletti manca tremendamente un bomber di riferimento, con David che non centra il bersaglio grosso da oltre un mese tra campionato e coppe. Anche il suo futuro – come quello di Openda – è in discussione da qui a fine stagione.

Le pagelle di Roma-Juventus
Jonathan David contro la Roma (Ansa) – Calciomercato.it

C’è però una buona notizia per Spalletti: Dusan Vlahovic è vicino al rientro, dopo il grave infortunio alla coscia che lo ha fermato ai box a fine novembre. Il numero 9 serbo (che con un gol ogni 146’ conserva la media migliore tra gli attaccanti bianconeri) da questa settimana tornerà ad allenarsi parzialmente con il gruppo e punta alla convocazione per la trasferta con l’Udinese del 14 marzo.

Un recupero fondamentale nel reparto offensivo per la Juventus e Spalletti, praticamente come un nuovo acquisto per la volata Champions, in attesa di capire se nelle prossime settimane ci sarà spazio per il rinnovo di contratto e la permanenza di Vlahovic sotto la Mole.

/7
1513

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie