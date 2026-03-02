Juventus, David e l’imbarazzante confronto con Malen: riecco Vlahovic per la volata Champions

Il canadese ancora deludente nel big match contro la Roma: il rientro del numero 9 per risolvere il mal d’attacco della squadra di Spalletti

La Juventus riacciuffa per i capelli la Roma nello scontro diretto dell’Olimpico, rimontando nel finale il doppio svantaggio grazie alle reti dei subentranti Boga e Gatti.

Proprio il difensore si è travestito da centravanti nel recupero, risultando salvifico una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo. Secondo gol consecutivo per Gatti dopo la zampata contro il Galatasaray, che però non era servita alla fine ai bianconeri per evitare l’uscita di scena dalla Champions League.

Il bomber che non ti aspetti in casa Juve, mentre gli attaccanti di ruolo continuano a deludere nello scacchiere di Spalletti. Openda ormai è stato scavalcato anche da Boga nelle gerarchie, mentre Jonathan David fa scena muta pure all’Olimpico.

‘Nuovo’ bomber per Spalletti: la Juve ritrova Vlahovic

Il centravanti canadese è praticamente nullo negli ultimi sedici metri e il confronto con Malen dall’altra parte è stato imbarazzante nel match con la Roma. A Luciano Spalletti manca tremendamente un bomber di riferimento, con David che non centra il bersaglio grosso da oltre un mese tra campionato e coppe. Anche il suo futuro – come quello di Openda – è in discussione da qui a fine stagione.

C’è però una buona notizia per Spalletti: Dusan Vlahovic è vicino al rientro, dopo il grave infortunio alla coscia che lo ha fermato ai box a fine novembre. Il numero 9 serbo (che con un gol ogni 146’ conserva la media migliore tra gli attaccanti bianconeri) da questa settimana tornerà ad allenarsi parzialmente con il gruppo e punta alla convocazione per la trasferta con l’Udinese del 14 marzo.

Un recupero fondamentale nel reparto offensivo per la Juventus e Spalletti, praticamente come un nuovo acquisto per la volata Champions, in attesa di capire se nelle prossime settimane ci sarà spazio per il rinnovo di contratto e la permanenza di Vlahovic sotto la Mole.