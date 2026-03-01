Atalanta
PAGELLE e TABELLINO Roma-Juventus 3-3: Wesley pennella, David (resta) un problema

Voti, top e flop del big match dell’Olimpico, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A. Pareggio pirotecnico nello scontro Champions: Gatti salva la ‘Vecchia Signora’ nel recupero

Altalena di emozioni nel big match tra Roma e Juventus, crocevia per un piazzamento alla prossima Champions League. Spettacolare 3-3 all’Olimpico, con Gatti che all’ultimo respiro salva la ‘Vecchia Signora’.

Le pagelle di Roma-Juventus
Juve sempre in svantaggio e che rimonta dal 3-1 grazie ai subentranti Boga (al primo centro in bianconero) e appunto Gatti, quest’ultimo entrato proprio nel finale. Spalletti la cambia dalla panchina, togliendo nella ripresa l’impalpabile (ancora una volta) David. A Gasperini non basta invece la pennellata di Wesley, oltre al solito e spietato Malen. Conceicao lascia il segno come all’andata, Cristante disastroso in mezzo al campo.

Pagelle, Top e Flop di Roma-Juve: Malen cecchino, Conceicao concede il bis

ROMA

TOP: Wesley 7,5 – Come all’andata è una spina nel fianco sul lato destro della retroguardia di Spalletti. Difende e attacca senza soluzione di continuità, facendo attenzione al giallo rimediato a metà primo tempo. Pennella sotto l’incrocio la parabola che sblocca la contesa, facendo esplodere l’Olimpico (e di gioia Gasperini) prima dell’intervallo. L’uomo copertina della Roma insieme a Malen.

FLOP: Cristante 4,5 – Diversi gli errori in palleggio in mezzo al campo, uno sanguinoso che nella prima frazione porta a una pericolosissima ripartenza di Yildiz. Macchinoso e impreciso, fa arrabbiare anche Gasperini in panchina che poi lo sostituisce. Disastroso.

  • Svilar 6
  • Mancini 5,5
  • Ndicka 6,5
  • Celik 6
  • Rensch 6 (75′ Ghilardi 5,5)
  • Cristante 4,5 (75′ El Aynaoui 5)
  • Kone 6,5
  • Wesley 7,5
  • Pisilli 6,5
  • Pellegrini 6,5 (90′ Zaragoza SV)
  • Malen 7
  • All. Gasperini 6,5

JUVENTUS

TOP: Conceicao 7 – Qualche spunto nel primo tempo, senza però trovare il varco giusto per far male alla difesa romanista. Dopo l’intervallo trova il bersaglio grosso, estraendo dal cilindro un missile di rara bellezza che non dà scampo a Svilar. Lascia il segno come all’andata, mentre nel recupero arriva il salvifico sigillo del neo-entrato Gatti.

FLOP: David 4 – Così non ci siamo. Apprezzabile l’impegno nel legarsi con i compagni, ma negli ultimi sedici metri non c’è traccia del canadese. Ci prova da fuori e l’esito non cambia: mira sbilenca. Ndicka ha gioco facile e l’ex Lilla rimane ancora a secco. Continassa, abbiamo un problema!

  • Perin 5
  • Kalulu 5
  • Bremer 5,5 (88′ Gatti 7)
  • Kelly 5
  • McKennie 6,5
  • Koopmeiners 6
  • Thuram 5,5 (73′ Miretti 6)
  • Cambiaso 5 (88′ Openda SV)
  • Conceicao 7 (73′ Zhegrova 6)
  • David 4 (63′ Boga 7)
  • Yildiz 6,5
  • All. Spalletti 7

ARBITRO: Sozza 6,5

Serie A, il tabellino di Roma-Juventus: svolta Spalletti dalla panchina

Spalletti tira un bel sospiro di sollievo, mentre Gasperini sfuma di rabbia per non aver portato a casa i tre punti nonostante il doppio vantaggio. La Juventus resta in corsa per il quarto posto, con l’allenatore bianconero che dà la svolta alla partita grazie ai cambi dalla panchina dopo il 3-1 firmato da Malen. Rimpianti Roma, cuore Juve nella lotta Champions

ROMA-JUVENTUS 3-3
39′ Wesley (R); 48′ Conceicao (J); 54′ Ndicka (R); 66′ Malen (R); 79′ Boga (J); 93′ Gatti (J)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch (75′ Ghilardi), Cristante (75′ El Aynaoui), Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini (90′ Zaragoza); Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini

Juventus (3-4-3): Perin; Kalulu, Bremer (88′ Gatti), Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram (73′ Miretti), Cambiaso (88′ Openda); Conceicao (73′ Zhegrova), David (63′ Boga), Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Adzic. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)
VAR: Di Bello
Ammoniti: Wesley (R)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 65.870 spettatori per la sfida dell’Olimpico

Serie A

